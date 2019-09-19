

عنيزة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

اختتمت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، ممثلة بقسم الشؤون الصحية المدرسية أمس، ورشة تطبيقية لعملية الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي (CBR)، والتي استمرت مدة أربعة أيام، بالشراكة مع لجنة أصدقاء المرضى بعنيزة، بمركز التدريب والابتعاث بإدارة التعليم بعنيزة، قدمها كل من رئيس التوعية الصحية بلجنة أصدقاء المرضى الدكتور عادل الحمادى وعضو هيئة التدريس بكلية الطب بعنيزة الدكتور عبدالرحمن الفنيخ، وذلك تفاعلاً مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية.

وتضمنت الورشة تطبيقات على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، وحالات الاختناق، كما شمل التدريب على جهاز الإنعاش بالصدمات، وشرحًا لأنواع الإصابات التي يتعرض لها الشخص، إضافة إلى كيفية التعامل مع حالات الإصابة للبالغين والأطفال، وذلك لجميع المرشدين الصحيين في المدارس وإجراءات التعامل مع الحالات الطبية الطارئة، كما تم تنفيذ الدورة للمرشدات الصحيات بمدارس البنات والطفولة المبكرة ورياض الأطفال بمقر الغرفة التجارية بعنيزة.

// انتهى //

12:35ت م

0092





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم عنيزة ينفذ ورشة تطبيقية للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.