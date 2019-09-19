اليوم الوطني / أمانة عسير وبلدياتها تزّين الشوارع والميادين احتفاءً باليوم الوطني



أبها 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

تواصل أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ 89. حيث أنجزت فرق الأمانة والبلديات تزيين الشوارع والميادين العامة بالأعلام الخضراء وتركيب اللوحات التي تحمل عبارات الاعتزاز والتغني بالوطن في مدينة أبها والمحافظات التابعة لمنطقة عسير.

ففي محافظة "بارق" نُشرت اللوحات الوطنية وأعلام المملكة في جميع شوارع المحافظة، وهيئت الأماكن العامة للاحتفال بهذه المناسبة.

من جهتها شرعت بلدية الحازمي التابعة لأمانة منطقة عسير في نشر مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية على الجميع، حيث توشحت شوارع المراكز التابعة للبلدية وميادينها بالأعلام الخضراء، كما تم تركيب اللوحات الوطنية على الطرقات، وتركيب الإضاءات الملونة.

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12:32ت م

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