السعودية اليوم / اللجنة الصحية بمجلس الشورى تناقش التقرير السنوي للهلال الأحمر



الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

عقدت اللجنة الصحية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور عبدالإله ساعاتي في مقر المجلس بالرياض أمس، اجتماعاً مع معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد بن عبدالله القاسم, وذلك لمناقشة "التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1439 / 1440هـ ( 2018 )", بحضور عدد من مسؤولي الهيئة.

واستعرض المجتمعون ما احتواه تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي من أعمال وانجازات وجهودها في تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية بما يتفق مع أهداف الهيئة.

وفي نهاية الاجتماع خلصت اللجنة إلى عدد من المقترحات والرؤى التي أبداها المجتمعون على التقرير السنوي للهيئة.

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12:06ت م

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