اقتصادي / هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعزز تطوير المحتوى المحلي في قطاع الحديد والصلب



الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

شاركت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في المؤتمر السعودي الدولي الأول للحديد والصلب، الذي أقيم خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 40 دولة وعدد كبير من الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في القطاع.

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أنّ هذه المشاركة تأتي في سياق جهود الهيئة للتعريف باستراتيجيتها في تطوير وتنمية المحتوى المحلي على مختلف الأصعدة، اضافة إلى دورها في التوعية بمدى أهمية المحتوى المحلي في التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقبال من القطاعين العام والخاص على المنتجات والسلع ذات المحتوى المحلي الأعلى.

وأضاف: "تعتبر منتجات الحديد والصلب من أهم الركائز التي يقوم عليها قطاع التشييد والبناء، الذي يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تركز عليها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لرفع نسبة المحتوى المحلي فيها ", مشيراً إلى وجود فرص حقيقية للطلب على منتجات الحديد والصلب في ظل عدد من المشاريع الضخمة التي تمّ اطلاقها في المملكة وفي مقدمها القدية، نيوم، مدينة الملك سلمان للطاقة، ومشاريع رأس الخير.

وشدد السماري على أن قطاع الحديد والصلب يمثل قاعدة رئيسية لاطلاق قدرات القطاعات غير النفطية، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، وبما ينسجم مع طموحات قيادة المملكة الرشيدة.

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11:57ت م

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