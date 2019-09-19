السعودية اليوم / " مخاطر المخلفات الزراعية " ندوة بموسم عنيزة للتمور " 40 "



عنيزة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

نظم موسم عنيزة للتمور " 40 " أمس، ندوة بعنوان " مخاطر المخلفات الزراعية"، بمشاركة إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، وذلك ضمن البرامج المصاحبة لـ موسم عنيزة للتمور الذي تنظمه غرفة عنيزة بالشراكة مع البلدية، بمقر المدينة الغذائية.

وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد عبدالله بن محمد الفرحان أن حرائق المخلفات الزراعية والمزارع المهملة تعد استنزافاً حقيقياً للموارد المادية والبشرية للدفاع المدني، مشدداً على أصحاب المزارع تحمل مسئوليتهم بالعمل على الاهتمام بمزارعهم.

وأشار الفرحان إلى أن على الجهات المعنية متابعة ومخالفة من يقومون بإلقاء المخلفات الزراعية وغيرها في مواقع تؤدي إلى تشويه المنظر العام وتتسبب في حرائق مستمرة، مؤكداً على أهمية إزالتها أو إيجاد حل مناسب لمنع تلك الحرائق، مهيباً بجميع المزارعين التقيد بشروط السلامة الزراعية.

وبين أن شروط السلامة الزراعية تنص على التخلص من المخلفات والنفايات الزراعية بنظام "الحرق تحت المراقبة"، وأنه يحظر إحراق أي مزروعات أو مخلفات أو نفايات في المزارع أو الحقول ، وأن تجرى عملية الإحراق في منطقة أمنة خالية من المواد القابلة للاشتعال، ولا تقع في اتجاه مهب الريح، وأن يبعد المكان المحدد للحرق عن المساكن والمخازن والمزروعات بمسافة لا تقل عن 100 متر، وأن تجرى عملية الإحراق في أيام تكون فيها سرعة الرياح منخفضة.

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11:53ت م

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