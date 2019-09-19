شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار في مصر اليوم الخميس والان مع التفاصيل

واصل الدولار تراجعه لليوم الرابع على التوالي، لينخفض متوسط سعره أمام الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الخميس، في البنوك وشركات الصرافة بنحو قرشين ليسجل 16.28 جنيه للشراء و16.38 جنيه للبيع، وفق متعاملين.

وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أمس الأربعاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق من 1.75% إلى 2.00%.

ويعزز القرار الأمريكي التوقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة في مصر، عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس 26 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويرى بعض المحللين أن استمرار تراجع معدلات التضخم خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين يعطي البنك المركزي المساحة للمضي قدما في سياسة التيسير النقدي وخفض الفائدة.

وتراجع الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي أمام العملة المصرية نحو 8 قروش (الجنيه = 100 قرش)، بدعم هدوء الطلب ووفرة المعروض من العملة الخضراء.

ورغم الارتفاع الأخير في قيمة الجنيه أمام الدولار "جعل العملة ذات قيمة عادلة نسبيا"؛ فإن قيمة الجنيه لا تزال أقل بنسبة 15% من قيمتها العادلة قبل تعويم العملة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، 16.30 جنيه للشراء و16.40 جنيه للبيع. وهو السعر ذاته في بنوك مصر وبيريوس والبركة.

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 16.31 جنيه للشراء و16.41 للبيع، متراجعا بنحو قرش عن سعر إغلاق أمس الأربعاء.

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وبلغ سعر العملة الخضراء في البنك التجاري مصر، أكبر بنك قطاع خاص، أقل سعر مسجلا 16.26 جنيه للشراء مقابل 16.36 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في بنوك عودة والمصرف المتحد وقناة السويس 16.27 للشراء و16.37 للبيع.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفق أسعار البنك الأهلي المصري، فقد تراجع سعر شراء اليورو 4 قروش ليسجل 17.99 جنيه مقابل 18.16 جنيه للبيع، كما تراجع سعر الإسترليني للشراء 7 قروش ليسجل 20.27 جنيه مقابل 20.51 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي 4.32 جنيه للشراء و4.37 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي 4.43 جنيه للشراء و4.46 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 53.60 جنيه للشراء و53.99 جنيه للبيع.

وواصل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية مساره النزولي وتراجع إلى 7.5% في أغسطس/آب من 8.7% في يوليو/تموز من العام الجاري، مسجلا أدنى مستوياته منذ مارس/آذار 2013 عندما بلغ 7.6%.

وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي، والذي شهد في 2017 زيادة التضخم إلى مستوى مرتفع بلغ 33%.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الأحد، إن بلاده تتوقع أن تحقق معدل نمو سنويا يبلغ 8% بحلول عام 2022. ونما الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمعدل 5.6% في السنة المالية 2018-2019.

وارتفع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 44.91 مليار دولار نهاية يوليو/تموز الماضي، مقارنة بـ44.35 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران السابق له.