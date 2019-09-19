تجاوبًا مع “المواطن”.. إنذار بسحب السيارات المحاصرة لجامع النور بجازان

2019-09-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

في تجاوب مع ما نشرته صحيفة “متابعات الخليج 365“، قبل أسابيع، تحت عنوان “فيديو وصور.. سيارات المسافرين تحاصر جامع النور بجازان”، قامت الجهات المعنية ممثلة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وإدارة مرور جازان، بتركيب لوحات تحذيرية لملاك السيارات المحاصرة لجامع النور بمدينة جازان، حيث كتبت على اللوحة “ممنوع الوقوف في غير أوقات الصلاة سيتم سحب المركبة”.

ورصدت عدسة “متابعات الخليج 365”، مساء اليوم الأربعاء، وجود 4 لوحات تحذيرية تنذر ملاك السيارات المتوقفة بمواقف جامع النور منذ فترة طويلة، تمهيدًا بسحب السيارات إذا استمرت بالوقوف بنفس الموقع.

وأبدى عدد من المواطنين امتنانهم لصحيفة “متابعات الخليج 365“، ولفرع وزارة الشؤون الإسلامية وإدارة مرور جازان؛ وذلك لتفاعلهم وتجاوبهم مع الخبر، والقيام بإنذار ملاك السيارات المحاصرة لجامع النور منذ عدة أشهر.

Advertisements

يأتي ذلك بعد أن شكا عدد من أهالي مدينة جازان من وقوف عدد كبير من السيارات لفترات طويلة بداخل مواقف جامع النور الواقع بطريق الملك عبدالعزيز في حي المطار والمقابل لمجمع هايبر بنده، حيث تعود ملكية تلك السيارات للمسافرين الذين قاموا بركن سيارتهم بمواقف الجامع عند سفرهم عبر مطار جازان، حيث تسبب ذلك بازدحام واختناق مروري بين سيارات المصلين أثناء أوقات أداء الصلوات وخصوصًا صلاة الجمعة، حيث يواجه المصلون صعوبات كبيرة من أجل إيجاد موقف خالٍ وقريب من الجامع.

وقال بعض المواطنين: “إن وقوف تلك السيارات لفترة طويلة بداخل مواقف جامع النور الذي تم افتتاحه قبل أشهر يعد مشهد غير حضاري، ويكشف عن غياب العقوبات على المخالفين، في ظل تزايد أعداد السيارات المتوقفة مؤخرًا؛ وذلك بسبب قلة مواقف السيارات بداخل مطار جازان؛ الأمر الذي يدفع المسافرين إلى ركن سيارتهم بجوار منازل السكان والمحال التجارية والمساجد القريبة من المطار”.

وناشد الأهالي الجهات المعنية وعلى رأسها إدارة مرور جازان بإيجاد حلول عاجلة مع الجهات ذات الاختصاص لوقف تلك الظاهرة غير الحضارية، وإنذار ملاك السيارات المخالفة المتوقفة لفترات طويلة حول الجامع، ووضع حدٍّ لذلك.