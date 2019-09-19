النفط يرتفع بعد أسبوع مضطرب وسط تطمينات سعودية

2019-09-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية اليوم الخميس بعد اضطراب لأيام، لتهدأ الأسواق بفضل تعهد المملكة باستعادة الإنتاج الكامل بنهاية سبتمبر في المنشآت التي استهدفتها هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ مطلع الأسبوع.

Advertisements

وزادت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 63.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0507 بتوقيت جرينتش في حين تقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 14 سنتًا إلى 58.25 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

ويأتي انحسار المخاوف، بعد قفز 14.6 بالمئة في أسعار برنت يوم الاثنين – الأكبر بالنسبة المئوية في يوم واحد لعقد الخام منذ 1988 على الأقل – عقب إعلان المملكة جدولًا زمنيًا للتشغيل الكامل، وقولها إنها استطاعت العودة بإمدادات العملاء إلى مستويات ما قبل الهجمات عن طريق السحب من مخزوناتها النفطية.