لقطات من زيارة النائب العام لمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بالأرجنتين

2019-09-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، يوم أمس، مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس آيروس في جمهورية الأرجنتين، التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في إطار زيارته الحالية لرئاسة وفد المملكة في الاجتماع الرابع والعشرين للرابطة الدولية للنواب والمدعين العامين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، حيث كان في استقباله مدير المركز الشيخ علي بن عوضه الشمراني، وعدد من منسوبي الكادر التعليمي بالمركز.

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وتجول النائب العام في أروقة المركز، واطلع على الأقسام والأنشطة والبرامج التي ينفذها، والجامع والمدرسة الخاصة بالمركز، والتقى عدداً من الطلاب من مختلف الجنسيات، موضحاً أن المركز يمثل نموذجاً رائعاً في ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في خدمة الإسلام والمسلمين، وإبراز الصورة الحقيقة لجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار من عناية واهتمام، ورعاية أبناء الجاليات الإسلامية في قارة أمريكا اللاتينية بخاصة والعالم بعامة.



ونوه النائب العام بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في تطوير المركز والقيام برسالته على أكمل وجه في نشر الاعتدال والوسطية لهذا الدين القويم، سائلاً الله أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين في ظل القيادة الرشيدة، وأن يوفق القائمين على هذا المركز.

وفي ختام الزيارة التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.