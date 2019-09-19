اخبار السعوديه

لقطات من زيارة النائب العام لمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بالأرجنتين

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم لقطات من زيارة النائب العام لمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بالأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-19

لقطات من زيارة النائب العام لمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بالأرجنتين

التقى طلاباً من مختلف الجنسيات

متابعات الخليج 365 - الرياض

زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، يوم أمس، مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس آيروس في جمهورية الأرجنتين، التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في إطار زيارته الحالية لرئاسة وفد المملكة في الاجتماع الرابع والعشرين للرابطة الدولية للنواب والمدعين العامين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، حيث كان في استقباله مدير المركز الشيخ علي بن عوضه الشمراني، وعدد من منسوبي الكادر التعليمي بالمركز.

Advertisements


وتجول النائب العام في أروقة المركز، واطلع على الأقسام والأنشطة والبرامج التي ينفذها، والجامع والمدرسة الخاصة بالمركز، والتقى عدداً من الطلاب من مختلف الجنسيات، موضحاً أن المركز يمثل نموذجاً رائعاً في ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير ، في خدمة الإسلام والمسلمين، وإبراز الصورة الحقيقة لجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار من عناية واهتمام، ورعاية أبناء الجاليات الإسلامية في قارة أمريكا اللاتينية بخاصة والعالم بعامة.


ونوه النائب العام بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في تطوير المركز والقيام برسالته على أكمل وجه في نشر الاعتدال والوسطية لهذا الدين القويم، سائلاً الله أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين في ظل القيادة الرشيدة، وأن يوفق القائمين على هذا المركز.
وفي ختام الزيارة التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقطات من زيارة النائب العام لمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بالأرجنتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا