عمران خان يزور المملكة اليوم

2019-09-19

متابعات الخليج 365 - منة الله أشرف - ترجمة

غادر رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بلاده اليوم؛ لزيارة السعودية في زيارة تستغرق يومين من 19 إلى 20 سبتمبر.

تأتي هذه الزيارة، قبل ذهابه إلى الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وذلك لمناقشة مختلف أبعاد الوضع في جامو وكشمير، الناجم عن الإجراءات غير القانونية والأحادية الجانب التي اتخذتها الهند في 5 أغسطس 2019.

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وغرد الحساب الرسمي باسم “حكومة باكستان” على تويتر قائلًا: “يزور رئيس الوزراء عمران خان، المملكة، في الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر 2019، قبل زيارته إلى نيويورك؛ لحضور الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأشار البيان الحكومي الباكستاني، إلى أن رئيس الوزراء على اتصال منتظم بقضية كشمير، مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقبل بضعة أيام، تحدث رئيس الوزراء الباكستاني، إلى ولي العهد ، وناقش المسائل الثنائية والإقليمية، مع التركيز بشكل خاص على الهجمات على منشآت النفط في المملكة العربية السعودية.

وأعرب عمران عن دعم باكستان للمملكة في مواجهة هذه الأعمال التخريبية التي تهدد الاقتصاد العالمي وأمن المملكة، مؤكدا على أن السعودية، حليف باكستاني وثيق، ومورد رئيسي للنفط إلى إسلام أباد.