صدارة: تحسن الإمدادات من أرامكو والنقص ينخفض إلى 10%

2019-09-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أفادت شركة صدارة بتحسن الإمدادات من شركة أرامكو السعودية حيث إن النقص انخفض من 16% إلى 10% تقريباً، ومن المتوقع وصولها إلى المستويات الطبيعية بشكل تدريجي كما ذكرت وزارة الطاقة في وقت سابق.

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وأوضحت شركة صدارة أنها ستستمر في تقويم الآثار النهائية لتحديد الأثر المالي، لكن نظراً لأنشطة الصيانة المجدولة ومستويات المخزون الحالية لديه فإن النقص في إمدادات بعض مواد اللقيم ليس له أثر كبير على الإنتاج، وبالتالي لا يوجد أي أثر مالي متوقع.

وأكدت صدارة بحسب الموقع الرسمي لتداول أنه سيتم الإفصاح لاحقاً عن أي تطورات جوهرية، وفقاً للإجراءات واللوائح التنظيمية ذات العلاقة.