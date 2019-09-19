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الشمالية تكتسي بالأخضر وترفع 6730 علمًا ابتهاجًا باليوم الوطني
متابعات الخليج 365 - الشمالية
بدأت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها، في نشر مظاهر الاحتفاء؛ استعدادًا للاحتفال بذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين.
وزينت أمانة المنطقة الشمالية 11950 عامود إنارة في مدينة عرعر والمحافظات التابعة لها، كما تم تنظيم إضاءة على الجسور، وتعليق 6730 علمًا على الطرق الرئيسة والمداخل الجانبية، وإضاءة 19 مبنى بالإضاءة الجمالية.
كما دعمت 17 شاشة بالزينة والبرامج الوطنية، وزينت 41 ميدانًا بالحدائق العامة، ونشر 670 لوحة تعبيرية لليوم الوطني.
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