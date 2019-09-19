الان تتابع سيارة مسرعة تقتل عامل بلدية العقيق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل العقيق - الخليج 365- عايض ال ركبان: لقي أحد عمال بلدية محافظة العقيق مصرعه نتيجة حادث دهس عند إشارة مدرسة الأمير فيصل بن محمد بن سعود بالمحافظة. وأكدت مصادر أن العامل كان يعمل ضمن مشروع صيانة الأرصفة والشوارع عندما ارتطمت به سيارة يقودها أحد المواطنين وتم التحفظ على السائق ونقل الجثمان لمستشفى العقيق العام .

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