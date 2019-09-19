ندى تقدم اعتذارها بسبب فيديو اعلاني

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تقدمت شركة ندى باعتذارها بعد فيديو اعلاني . وقالت في بيان لها عبر حسابها في موقع تويتر: نأسف على الالتباس الذي حصل بسبب تغريدة اليوم الوطني وبناء على ذلك قررنا حذف الفيديو كما نود ان نوضح أننا في شركة ندى نقف وبقوة مع الثوابت الشرعية واللحمة الوطنية بين كافة شرائح مجتمعنا ونفخر بماضي وحاضر وطننا ونتطلع الى مستقبلنا المشرق باذن الله.

وقالت في البيان: كما نؤكد على اعتزازنا بخدمة مملكتنا الحبيبة واحترامنا لكافة الاراء فمهما ختلفت أراؤنا يجمعنا وطن واحد ونستظل براية واحدة تحت ظل قيادتنا الرشيدة.

ومن الجدير بالذكر أن منتجات الشركة شهدت حملة مقاطعة واسعة النطاق وتم وقف التعامل معها وذلك بسبب إعلانها المسئ للشريعه الإسلاميه.