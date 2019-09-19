الجيش الفرنسي: باريس أرسلت 7 خبراء إلى السعودية للتحقيق في هجمات أرامكو

جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365:

قالت متحدثة باسم الجيش الفرنسي اليوم الخميس إن باريس أرسلت سبعة خبراء عسكريين إلى السعودية للتحقيق في هجمات استهدفت منشأتي نفط يوم السبت من بينهم خبراء في المفرقعات ومسارات الصواريخ وأنظمة الدفاع الأرض/جو.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قد تحدث في وقت سابق اليوم عن إرسال الخبراء.