شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمواطن أطلق النار على آخر وحبسه في غرفة وأحرقها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القطيف)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الخميس) بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، بحق علي بن ناجي بن أحمد العبد رب الرضا (سعودي الجنسية) لإقدامه على قتل منتظر بن سعد بن سلمان الحماد (سعودي الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليه وإصابته في رأسه وأقفل عليه باب غرفته عدة أيام للتأكد من وفاته وعند تباطؤ وفاته قام بسكب البنزين في الغرفة وإشعال النار فيها ما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة جرمه، فقد تم الحُكم عليه بالقتل تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.