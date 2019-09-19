شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يزور مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيونس آيرس)

زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمس (الأربعاء)، مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس آيرس في جمهورية الأرجنتين، التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث كان في استقباله مدير المركز علي بن عوضه الشمراني، وعدد من منسوبي الكادر التعليمي بالمركز.

وتجول المعجب في أروقة المركز، واطلع على الأقسام والأنشطة والبرامج التي ينفذها المركز، كما اطلع على الجامع والمدرسة الخاصة بالمركز، والتقى عدداً من الطلاب من مختلف الجنسيات.

وعبر النائب العام عن شكره للقائمين على هذا المركز، الذين يبذلون جهدهم في سبيل تحقيق نشر تعاليم الإسلام السمحة ونبذ التطرف، وإبراز مكانة المملكة وحضارتها للزائرين، وتوضيح جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في خدمة الإسلام والمسلمين، والحرمين الشريفين، سائلاً الله عز وجل لهذا المركز التطور وأن يؤدي رسالته على أكمل وجه في نشر الاعتدال والوسطية لهذا الدين القويم، وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين في ظل القيادة الرشيدة، وأن يوفق القائمين على هذا المركز.