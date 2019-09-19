شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد كلية للطب في جامعة «فهد بن سلطان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي بدير (تبوك)

كشف لـ«الخليج 365» مدير جامعة فهد بن سلطان، الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، أنه تم منح وزارة التعليم ترخيص الاعتماد العام بكلية الطب البشري بالجامعة، وذلك بناء على لائحة الجامعات والكليات الأهلية الصادرة من مجلس الوزراء.

وأشار اللحيدان إلى أن فتح كلية للطب البشري بالجامعة سيساهم في تخريج كفاءات من حملة بكالوريوس الطب التي يحتاجها سوق العمل في بيئة تعليمية وتدريبية، تشجع التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع مع المحافظة على القيم الأخلاقية المهنية.

ولفت إلى أن جامعة فهدبن سلطان تحظى بالدعم المستمر من حكومتنا، ومن وزارة التعليم «وسنعمل سويا لتحقيق هذه الرؤية، حيث تضع الجامعة في أول اهتماماتها بناء الإنسان المحصن بقيم العلم والمعرفة».