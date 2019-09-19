، أول منظومة تهتم ببناء التقنيات الرياضية في المملكة العربية السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور أكثر من 20 خبيرًا رياضيًّا ناقشوا مستقبل الرياضة انطلقت الجلسات الرياضية التقنية كأولى مبادرات حاضنة الرياضة السعودية، التي احتضنتها محافظة جدة في يوم الأربعاء بتاريخ ١٩ محرم ١٤٤١هـ، والتي تضمنت لقاءات موسعة مع نخبة من المهتمين بالتسويق الرياضي الإلكتروني من جميع أنحاء المملكة والمشرعين والمستثمرين في هذا المجال؛ إذ تهدف هذه الجلسات إلى المساعدة في نشر مفهوم ثقافة ريادة الأعمال الرياضية، وتُمكن الحاضنات والمسرعات ومراكز الابتكار الرياضية من خلق الجو المناسب لجذب الابتكارات الجديدة لزيادة أعداد الشركات الناشئة في المنظومة الرياضية السعودية، وتعزيز الدور الرياضي مع القطاعات المختلفة. بالإضافة إلى بناء شبكة منظومة ريادة الأعمال الرياضية السعودية لاستكشاف التحديات التي تواجه هذه الصناعة وتحويلها إلى حلول ابتكارية تقنية تساعد على نموها واستدامتها وجذب الاستثمار في المنظومة الأكثر أهمية بالسعودية.

وقد شملت الجلسات في المقام الأول التعريفَ بالمجال التقني الرياضي لريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية، كذلك الفرص التقنية في الاقتصاد الرياضي ومختلف الوجهات.

ومن خلال الجلستين اللتين عُقدتا مساء يوم الأربعاء، التقى رواد الأعمال والمهتمون والمشرعون في المنظومة الرياضية؛ لمناقشة أفضل الطرق والسبل للفت أنظار رواد الأعمال التقنيين؛ من أجل دمج التقنية الحديثة في الرياضة؛ الأمر الذي سيساهم في جذب المستثمرين للاستثمار في المجال التقني الرياضي، بالإضافة إلى توفير عدد من الفرص الأخرى مع السياحة والصحة والتعليم والترفيه، وعرض الخبرات والمهارات في المجال الرياضي العالمي والسعودي من خلال ما طرحه المختصون للتعريف بأهمية الانطلاق بمنظومة عمل رياضية تُحقق رؤية ٢٠٣٠.

وناقش المتحدثون خلال الجلسة الأولى، أهمية ودور الشركات الناشئة ومستقبلها في دعم الاقتصاد الرياضي، والتي من خلالها أكد رئيس لجنة الرياضة الإلكترونية للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الأستاذ عبدالعزيز الحمدان، أهمية دعم الأفكار التقنية بالمملكة؛ مدعمًا قوله بأنه "توجد أفكار ابتكارية تقنية كثيرة؛ لكن العقبة الوحيدة التي تواجه هذا المجال، هو حذَر المستثمرين في الدخول إليها".

كما اختتمت أولى مبادرات حاضنة الأعمال الرياضية السعودية جلسَتها بعرض نماذج من الاقتصاد الريادي الرياضي ضمن رؤية 2030، والتي شاركت فيها عضو مجلس الشورى ورائدة الأعمال الأستاذة لينا خالد آل معينا، فكرة بداية مشروعها الرياضي الريادي المساهم في دعم منظومة الرياضة بالمملكة؛ حيث أشارت إلى بداية انطلاق مشروعها "أكاديمية جدة يونايتد" لتعزيز الرياضة والصحة لدى الفتيات والشباب والأطفال؛ بهدف إنشاء جيل رياضي صحي وقوي قائلة: "بدأ مشروع يونايتد النسائي بشكل عاطفي بدون أي تخطيط عملي، وكان التمويل من قِبَل أفراد العائلة، ولم يكن هناك تمويل خارجي".

وفي ختام الجلسات الرياضية التقنية، أعرب رئيس حاضنة الرياضة السعودية الدكتور طلال المغربي، عن سعادته بهذا الجمع المميز من المهتمين بالرياضة التقنية؛ مؤكدًا أهمية مشاركة الأطراف ذات البعد الرياضي في تنشيط ودعم الشركات الرياضية الناشئة والمساهمة في تطوير منظومة ريادة الأعمال الرياضية بالمملكة؛ بما يخدم ركائز رؤية ٢٠٣٠، والوصول إلى مجتمع حيوي يوفر للجميع حياة صحية وقوية؛ معتبرًا هذه الانطلاقة من أهم البرامج التي تساهم في الاستثمار في العنصر البشري، وتحديث وتنمية التقنية الرياضية، بالإضافة إلى المحاولة في تطوير الخدمات والمنتجات ورفع الكفاءة التشغيلية، والاستثمار الأمثل في البنى التقنية في الرياضة السعودية.

كما لفت المغربي إلى أن حضور المهتمين والمشرعين والمساهمين في تطوير هذا العمل ومشاركتهم في هذه الجلسات؛ يُعد دافعًا قويًّا لتطوير وبناء منظومة التسويق الرياضي التقني في مجال التسويق الجديد. كما حرص على توجيه الدعوة لكل المهتمين من رجال الأعمال بهذه الصناعة التي تمثل محور اهتمام العديد من الشباب في المملكة.

وعبّر المغربي عن ثقته بمواصلة نمو الأداء في الشركات الرياضية، وعزمه على تحقيق نجاحات مميزة خلال العام 2020م مختتمًا بتأكيد تفاؤله بمستقبل هذه الصناعة التي ستحقق -بإذن الله- طفرةً كبيرة في مجالات التسويق التقني الرياضي بالمملكة، ضمن برنامج التحول الوطني، ومتطلعًا إلى إقامة هذه الورشة في مدن أخرى في المملكة خلال الأشهر القادمة. Advertisements

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 11:49 AM بحضور أكثر من 20 خبيرًا رياضيًّا ناقشوا مستقبل الرياضة أول منظومة تهتم ببناء التقنيات الرياضية في المملكة العربية السعودية أول منظومة تهتم ببناء التقنيات الرياضية في المملكة العربية السعودية انطلقت الجلسات الرياضية التقنية كأولى مبادرات حاضنة الرياضة السعودية، التي احتضنتها محافظة جدة في يوم الأربعاء بتاريخ ١٩ محرم ١٤٤١هـ، والتي تضمنت لقاءات موسعة مع نخبة من المهتمين بالتسويق الرياضي الإلكتروني من جميع أنحاء المملكة والمشرعين والمستثمرين في هذا المجال؛ إذ تهدف هذه الجلسات إلى المساعدة في نشر مفهوم ثقافة ريادة الأعمال الرياضية، وتُمكن الحاضنات والمسرعات ومراكز الابتكار الرياضية من خلق الجو المناسب لجذب الابتكارات الجديدة لزيادة أعداد الشركات الناشئة في المنظومة الرياضية السعودية، وتعزيز الدور الرياضي مع القطاعات المختلفة. بالإضافة إلى بناء شبكة منظومة ريادة الأعمال الرياضية السعودية لاستكشاف التحديات التي تواجه هذه الصناعة وتحويلها إلى حلول ابتكارية تقنية تساعد على نموها واستدامتها وجذب الاستثمار في المنظومة الأكثر أهمية بالسعودية.

وقد شملت الجلسات في المقام الأول التعريفَ بالمجال التقني الرياضي لريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية، كذلك الفرص التقنية في الاقتصاد الرياضي ومختلف الوجهات.

ومن خلال الجلستين اللتين عُقدتا مساء يوم الأربعاء، التقى رواد الأعمال والمهتمون والمشرعون في المنظومة الرياضية؛ لمناقشة أفضل الطرق والسبل للفت أنظار رواد الأعمال التقنيين؛ من أجل دمج التقنية الحديثة في الرياضة؛ الأمر الذي سيساهم في جذب المستثمرين للاستثمار في المجال التقني الرياضي، بالإضافة إلى توفير عدد من الفرص الأخرى مع السياحة والصحة والتعليم والترفيه، وعرض الخبرات والمهارات في المجال الرياضي العالمي والسعودي من خلال ما طرحه المختصون للتعريف بأهمية الانطلاق بمنظومة عمل رياضية تُحقق رؤية ٢٠٣٠.

وناقش المتحدثون خلال الجلسة الأولى، أهمية ودور الشركات الناشئة ومستقبلها في دعم الاقتصاد الرياضي، والتي من خلالها أكد رئيس لجنة الرياضة الإلكترونية للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الأستاذ عبدالعزيز الحمدان، أهمية دعم الأفكار التقنية بالمملكة؛ مدعمًا قوله بأنه "توجد أفكار ابتكارية تقنية كثيرة؛ لكن العقبة الوحيدة التي تواجه هذا المجال، هو حذَر المستثمرين في الدخول إليها".

كما اختتمت أولى مبادرات حاضنة الأعمال الرياضية السعودية جلسَتها بعرض نماذج من الاقتصاد الريادي الرياضي ضمن رؤية 2030، والتي شاركت فيها عضو مجلس الشورى ورائدة الأعمال الأستاذة لينا خالد آل معينا، فكرة بداية مشروعها الرياضي الريادي المساهم في دعم منظومة الرياضة بالمملكة؛ حيث أشارت إلى بداية انطلاق مشروعها "أكاديمية جدة يونايتد" لتعزيز الرياضة والصحة لدى الفتيات والشباب والأطفال؛ بهدف إنشاء جيل رياضي صحي وقوي قائلة: "بدأ مشروع يونايتد النسائي بشكل عاطفي بدون أي تخطيط عملي، وكان التمويل من قِبَل أفراد العائلة، ولم يكن هناك تمويل خارجي".

وفي ختام الجلسات الرياضية التقنية، أعرب رئيس حاضنة الرياضة السعودية الدكتور طلال المغربي، عن سعادته بهذا الجمع المميز من المهتمين بالرياضة التقنية؛ مؤكدًا أهمية مشاركة الأطراف ذات البعد الرياضي في تنشيط ودعم الشركات الرياضية الناشئة والمساهمة في تطوير منظومة ريادة الأعمال الرياضية بالمملكة؛ بما يخدم ركائز رؤية ٢٠٣٠، والوصول إلى مجتمع حيوي يوفر للجميع حياة صحية وقوية؛ معتبرًا هذه الانطلاقة من أهم البرامج التي تساهم في الاستثمار في العنصر البشري، وتحديث وتنمية التقنية الرياضية، بالإضافة إلى المحاولة في تطوير الخدمات والمنتجات ورفع الكفاءة التشغيلية، والاستثمار الأمثل في البنى التقنية في الرياضة السعودية.

كما لفت المغربي إلى أن حضور المهتمين والمشرعين والمساهمين في تطوير هذا العمل ومشاركتهم في هذه الجلسات؛ يُعد دافعًا قويًّا لتطوير وبناء منظومة التسويق الرياضي التقني في مجال التسويق الجديد. كما حرص على توجيه الدعوة لكل المهتمين من رجال الأعمال بهذه الصناعة التي تمثل محور اهتمام العديد من الشباب في المملكة.

وعبّر المغربي عن ثقته بمواصلة نمو الأداء في الشركات الرياضية، وعزمه على تحقيق نجاحات مميزة خلال العام 2020م مختتمًا بتأكيد تفاؤله بمستقبل هذه الصناعة التي ستحقق -بإذن الله- طفرةً كبيرة في مجالات التسويق التقني الرياضي بالمملكة، ضمن برنامج التحول الوطني، ومتطلعًا إلى إقامة هذه الورشة في مدن أخرى في المملكة خلال الأشهر القادمة. الكلمات المفتاحية

، أول منظومة تهتم ببناء التقنيات الرياضية في المملكة العربية السعودية ،

المصدر : الخليج 365

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