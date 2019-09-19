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أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أنه صباح يوم الأحد القادم، تصل الشمس إلى نقطة الاعتدال الخريفي.
وقال عبر حسابه في "تويتر": في تمام الساعة 10:49 من صباح يوم الأحد القادم تصل الشمس إلى نقطة الاعتدال الخريفي بما يسمى بالخريف الفلكي.
وأضاف: يوم الجمعة 28 محرم الموافق 27 سبتمبر، سيتساوى الليل مع النهار، وحصة كل منها 12 ساعة، ويستمر التساوي لمدة أسبوع تقريبًا.
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 11:11 AM
قال: يتساوى الليل مع النهار في 27 سبتمبر لمدة أسبوع تقريبًا
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أنه صباح يوم الأحد القادم، تصل الشمس إلى نقطة الاعتدال الخريفي.
وقال عبر حسابه في "تويتر": في تمام الساعة 10:49 من صباح يوم الأحد القادم تصل الشمس إلى نقطة الاعتدال الخريفي بما يسمى بالخريف الفلكي.
وأضاف: يوم الجمعة 28 محرم الموافق 27 سبتمبر، سيتساوى الليل مع النهار، وحصة كل منها 12 ساعة، ويستمر التساوي لمدة أسبوع تقريبًا.
، الزعاق: الشمس تصل نقطة الاعتدال الخريفي الأحد القادم ،
المصدر : الخليج 365
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