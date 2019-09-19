السعودية: نقل سلمان العودة إلى الرياض بشكل مفاجئ

نقلت السلطات السعودية، اليوم الخميس، الداعية السعودي سلمان العودة، من مكان سجنه، إلى الرياض، قبل شهر من موعد محاكمته المقرر.

وقال عبد الله العودة نجل الداعية السعودي، إن عائلته تلقت اتصالا مفاجئا من إدارة السجن الذي يُحتجز فيه والده، وأخبرتهم بنقله إلى الرياض بشكل عاجل. وفق "الجزيرة نت".

وأضاف العودة في تغريدة على حسابه في تويتر إن نقله إلى الرياض كان من أجل حضور جلسة ضمن جلسات محاكمته، رغم أن الموعد الأساسي يفترض أن يكون بعد أكثر من شهر من الآن.

وكان من المقرر عقد جلسة لمحاكمة الشيخ العودة في 28 من يوليو/تموز الماضي، غير أن الجلسة تأجلت إلى وقت لاحق بعد شهور عدة.

وقال حساب معتقلي الرأي الرسمي عبر تويتر المعني بحقوق السجناء السياسيين بالسعودية، إن السلطات السعودية أجلت جلسة محاكمة العودة دون إبداء أسباب، وسط استمرار التحفظ على الشيخ -الموقوف منذ عام 2017- في العزل الانفرادي.

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وقبل أسابيع، تواترت أنباء عن اعتزام السلطات إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام الدعاة الثلاثة، بعد انتهاء شهر رمضان الماضي بوقت قصير.

وكان موقع "ميدل إيست آي" البريطاني قد أكد في 21 أيار/ مايو الماضي أن السلطات السعودية ستصدر أحكاما بالإعدام على كل من الداعية والمفكر السعودي سلمان العودة والداعيتين عوض القرني وعلي العمري، بتهم متعددة تتعلق بالإرهاب.

وكان الشيخ العودة أبلغ عائلته حين زارته بعد ستة أشهر من اعتقاله عما يتعرض له في سجنه من معاملة قاسية تشمل الحرمان أحيانا من النوم والطعام، فضلا عن توقيعه على وثائق لم يعرف ما فيها.

وأوقفت السلطات الشيخ يوم 10 سبتمبر/أيلول 2017 ضمن حملة توقيفات شملت عددا من العلماء والكتّاب، عقب وقت قصير من تدوينة دعا اللهَ فيها أن "يؤلف القلوب" على خلفية تقارير عن مصالحة محتملة بين دول الأزمة الخليجية التي نشبت بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقتها الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار عليها.