شاهد: إعلان سعودي يثير غضب الكويت

قاطعت جمعيات تعاونية منتجات شركة خاصة بصناعة الألبان السعودية بسبب إعلان روج لبضائعها بشكل أثار جدلاً وسخطاً في الكويت وبين مواطني السعودية أيضاً لإساءته للشرع عبر تناول قضاياه بشكل غير لائق.

وتضمن الإعلان الترويجي المثير للجدل عبارات متقطعة بينها (الأغاني حرام، وقيادة المرأة للسيارة حرام، ودعوات لحفلات غنائية وعمل المرأة والاختلاط حرام) مترافقاً مع سكب اللبن في الإناء، وذلك تحت عبارة (مهما كان توجهنا، ومهما اختلفت آراؤنا. يجمعنا وطن واحد، ونستظل براية واحدة).

وأثار الإعلان غضبًا من قبل النشطاء في الكويت والسعودية، وسط دعوة عامة لمقاطعة منتجات هذه الشركة، فيما وصف البعض الإعلان بـ“المستفز والمسيء للشريعة الإسلامية“، وسط ردود فعل كبيرة من قبل المعلقين تحت وسم (#مقاطعه_منتجات_البان_ندي).

وبادر عدد من الجمعيات التعاونية في الكويت بإعلانها مقاطعة منتجات هذه الشركة، إضافة إلى عدد آخر من الشركات التي استجابت لدعوة النشطاء بإيقاف التعاون مع هذه الشركة ومقاطعتها” لتعديها على الثوابت الدينية“.

ووجه الناشط الكويتي عبدالرحمن النصار، دعوته لجمعيات بلاده بمقاطعة منتجات هذه الشركة، قائلًا إن ”جمعيات الكويت التعاونية.. هل من تفاعل تجاه هذه الشركة التي تعدت حدودها وسخرت من شرع الله تعالى. جمعية صباح الأحمد لها موقف مشرف. أين الجمعيات الأخرى

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وفي السعودية لاقى الإعلان المثير استياءً شديدًا من طريقة طرح الشركة للترويج لمنتجاتها، حيث قال الدكتور عبدالله الغامدي: ”أمر مؤسف أن تصبح شركة وطنية أداة لمحاربة ثوابت وقيم وأخلاق المجتمع.. حب المال أعمى بصيرتكم.. لو تهتمون بتحسين جودة الألبان خير لكم من محاربة الفضيلة واستفزاز مشاعر الجمهور“.

وأشاد عدد من النشطاء السعوديين حسب ما أوردت إرم نيوز، بمقاطعة الشركة السعودية كما طالبوا جميع الشركات والجمعيات بالانضمام للمقاطعة وعبروا عن سخطهم إزاء هذا الإعلان الذي وصفوه بالمتناقض والبعيد عن الوسطية.