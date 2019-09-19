واشنطن: اجتماع لتحالف الشرق الأوسط يضم قطر والسعودية

استضافت الخارجية الأمريكية، على مدار يومين متتاليين، اجتماعات لدول التحالف الاستراتيجي في الشرق الأوسط، لبحث التهديدات التي تواجه المنطقة.

وبحثت الاجتماعات التي عقدت يومي الأحد والاثنين وضمت الولايات المتحدة والسعودية وقطر والكويت وعمان ومصر والبحرين والأردن، استمرار تطوير التحالف وبناء تعاون أكبر في منطقة الخليج لمواجهة التوتر الحالي.

وأكد المجتمعون في بيان مشترك أن أعضاء التحالف يدينون بشدة الهجوم على منشآت أرامكو النفطية في السعودية الذي هدف إلى تعطيل أسواق النفط والاستقرار الإقليمي. وفق "الجزيرة نت".

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وقال البيان إن الهجوم يؤكد على أهمية التعاون المستمر لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وتعزيز الفرص الاقتصادية وتوسيعها وتعزيز قطاعات الطاقة الحيوية وتأمينها.

وكانت طائرات مسيرة استهدفت السبت الماضي منشآت نفطية سعودية، مما أدى لتعطل نصف الإنتاجي النفطي للمملكة.

وتبنت جماعة الحوثي اليمنية الهجوم، لكن السعودية والولايات المتحدة قالتا إن الهجمات انطلقت من إيران.