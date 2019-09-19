شهيدة حاجز قلنديا تتصدر عناوين الصحف الفلسطينية

استهلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الخميس عناوينها بخبر اعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنة على حاجز قلنديا العسكري إلى جانب النتائج شبه النهائية للانتخابات الإسرائيلية وفشل نتنياهو في تحقيق الأغلبية ومحاولته قطع الطريق على غانيتس لتشكيل حكومة.

صحيفة القدس :

شهيدة برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا

غانتس يبدأ بإجراء اتصالات مع الكتل البرلمانية

تقرير للبنك الدولي: ازمة السيولة تثقل كاهل الاقتصاد الفلسطيني المختنق بالفعل

بني نعيم تفقد 4 من أبنائها في حادث سير

السعودية: اعلان ضم أراض بالضفة اجراء باطل وتصعيد بالغ الخطورة

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل الى انهاء جميع الأنشطة الاستيطانية

إصابة 7 مواطنين بشظايا صاروخ انفجر لدى اطلاقه من غزة

ترامب يعين روبرت اوبراين مستشارا لشؤون الأمن القومي خلفاً لبولتون

صحيفة الحياة الجديدة:

الاحتلال يعدم مواطنة بدم بارد على حاجز قلنديا

الرئيس يلتقي وزيرة خارجية النرويج ويثمن الدور الذي تقوم به بلادها في تقديم الدعم لشعبنا

السعودية مجدداً: اعلان نتنياهو ضم أراض بالضفة اجراء باطل وتصعيد بالغ الخطورة

الرئيس يهنئ نظيره التشيلي بعيد الاستقلال ويمنح الفريق عبد الرازق اليحيى نجمة الشرف من وسام ياسر عرفات

فاجعة بني نعيم: مصرع 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين بحادث سير

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية

"التعاون الإسلامي" يدعو لإقرار مبادرة "مناهضة الاسلاموفوبيا" وجائزة "القدس للديمقراطية"

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نتنياهو يفشل في تحقيق الأغلبية ويبدأ بقطع الطريق على غانتس لتشكيل حكومة

البنك الدولي: أزمة السيولة تثقل كاهل الاقتصاد الفلسطيني المختنق بالفعل

دواس يبحث التعاون المشترك مع امين عام "اللجنة الوطنية المصرية" ومعهد المخطوطات

الممثلية الهندية في رام الله تحتفل بيوم البرنامج التقني والاقتصادي الهندي "ITEC"

صحيفة الأيام:

إسرائيل المنقسمة تبحث عن حكومة "وحدة وطنية" مع تلاشي فرص احتفاظ نتنياهو برئاسة الوزراء

نتائج الانتخابات الإسرائيلية تقذف بخطة " صفقة القرن " في مهب التأجيل مجدداً

الاحتلال يعدم مواطنة بالرصاص على حاجز قلنديا

مصرع أربعة مواطنين من بني نعيم في حادث سير مروع شرق الخليل

السعودية: هجوم أرامكو انطلق "من الشمال" وليس من اليمن، ترمب يشدد العقوبات على إيران: هناك خيارات عديدة

البنك الدولي يشير لتراجع محركات النمو واشتداد ازمة السيولة في مناطق السلطة

الجيش الكويتي يرفع حالة الاستعداد القتالي

الحوثيون يهددون بضرب "عشرات الأهداف" في أبو ظبي ودبي

الاتحاد الأوروبي: نتابع عن كثب التصرفات الإسرائيلية

مصر: مقتل 9 بينهم متهم باغتيال مسؤول عسكري

السعودية تجدد رفضها اعلان نتنياهو ضم أراض بالضفة

عشرات المستوطنين وعناصر من المخابرات يقتحمون "الأقصى"