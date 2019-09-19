رابط التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمهندسين

أعلنت الهيئة العامة للمهندسين في المملكة العربية السعودية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة لديها للعمل بمدينة الرياض بالمملكة لحملة درجة البكالوريوس.

ووضعت الهيئة عدة شروط منها:" مطور ويب ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب وخبرة لا تقل عن سنتين في نفس التخصص".

مصمم ويب : ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب وخبرة لا تقل عن سنتين في تصميم الويب او نفس التخصص.

مهندس شبكات : ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص هندسة شبكات وخبرة لا تقل عن سنتين في نفس التخصص.

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