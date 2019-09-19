بومبيو وبن سلمان يتفقان على محاسبة النظام الإيراني

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، للتشاور بشأن الرد على إيران.

واتفق الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد في المملكة العربية السعودية، على ضرورة محاسبة النظام الإيراني، إثر الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة آرامكو السعودية بداية الأسبوع الحالي.

وأوضح بومبيو أن بلاده تدعم حق السعودية في الدفاع عن نفسها، مشيرا إلى أنه لن يتم التساهل مع سلوك النظام الإيراني.

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وحمل بومبيو إيران المسؤولية عن الهجمات التي تعرضت لها منشآت للشركة في بقيق وخريص، لافتا إلى "تأييد بلاده للخطوات التي اتخذتها المملكة بدعوة خبراء دوليين للتحقيق في مصدر الهجوم".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية أن بومبيو وبن سلمان اتفقا على أن "هذا الهجوم غير المقبول وغير المسبوق لا يهدد فقط الأمن القومي للسعودية، ولكن أيضا يعرض أرواح المواطنين الأميركيين الذين يعيشون ويعملون في السعودية للخطر، وكذلك إمدادات الطاقة العالمية بشكل عام".

وبحث الوزير الأميركي وولي العهد السعودي أيضا "الحاجة إلى أن يتحد المجتمع الدولي للتصدي لتهديد النظام الإيراني"، واتفقا على "ضرورة محاسبة النظام الإيراني على سلوكه العدواني والمتهور والتهديدي".

ويقوم وزير الخارجية الأميركي حاليا بجولة خليجية تشمل السعودية والإمارات على خلفية التوتر مع إيران. بحسب "الجزيرة نت".