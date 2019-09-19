الحصيني يُحذر قائدي المركبات من طقس غدٍ الخميس

حذر الخبير في الطقس والأرصاد عبد العزيز الحصيني، قائدي المركبات من طقس غد الخميس، لافتًا إلى أن هناك رياحًا وأتربة من خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق. وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الحصيني: «أنصح بطلاء السيارة بمادة عازله أو السفر فجر الخميس.. متوقع يوم غدٍ الخميس رياح وأتربة من خفيفة إلى متوسطة على الرياض والشرقية والصمان والكويت ونجران وشرق عسير والباحة وبشكل أقل بين الرياض والقصيم».
وطالب الحصيني قائدي المركبات بتوخي الحذر. وفي تقريرها لطقس غد الخميس، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي «الشرقية، الرياض» تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران، وكذلك على طول ساحل البحر الأحمر. وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، الطائف».
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