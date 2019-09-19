الأمير عبد الرحمن بن مساعد يفضح تناقضات أردوغان ويصفه بالكذاب -صور

وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه في موقف محرج بعد أن ظهر متناقضا في مواقفه تجاه المملكة، حيث نشر الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” تظهر تناقض “أردوغان” في مواقفه السياسية، ووصفه بـ”الكذاب”.

وقارن ابن مساعد بين موقف الرئيس التركي لعملية “عاصفة الحزم” التي أطلقها التحالف العربي بقيادة السعودية في عام 2015 لدعم الحكومة الشرعية في اليمن في مواجهة الميليشيا الحوثية، وموقفه من الهجمات الإرهابية التي استهدفت معملين لشركة أرامكو قبل أيام.

وكان أردوغان قد أعلن في حوار تليفزيوني أن السعودية تعمل لصالح الأشقاء في اليمن، وأن بلاده مستعدة لتقديم الدعم والإمداد مع تطور الأحداث، داعيًا إيران إلى التوقف عن التدخل في الشؤون اليمنية.

ثم عاد أردوغان بعد استهداف معملي “أرامكو” وطالب بتذكر “من بدأ قصف اليمن أولًا”.

ورد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، في تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، على تناقضات أردوغان قائلًا : أنت كذاب.

وأضاف: “في الصورة التي على اليمين تصريح في عام 2015 عن حرب اليمن.. وفي الصورة الأخرى تصريح هذا اليوم عن نفس الموضوع.. فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان: أنت كذّاب”.