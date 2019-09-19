شقيق الطالبة التي دهسها باص مدرسي يكشف تفاصيل جديدة عن الحادث

كشف المواطن أحمد عوض شقيق الطالبة التي دهسها باص مدرسي في الرياض بسبب العباءة تفاصيل جديدة عن الحادث عبر حسابه في تويتر.

وغرد عوض قائلاً: أختي الله يرحمها (تعلّقت عباتها) فـ باب الباص ، كان عمرها ١٢ ، نزلت و استعجل بـ التحرك و دهسها .. سائقي الباصات يجب أن يتم فحصهم عن الأمراض العضوية و النفسية و عن المخدرات و بشكل دوري ، أرواح الناس مو لعبة .

وكان المتحدث الرسمي لإدارة التعليم في منطقة الرياض الأستاذ علي بن محمد الغامدي أوضح في بيان بالأمس أن الحافلة المتسببة في وفاة طالبة أمام منزل أسرتها بحي الشفا أول أمس (الثلاثاء) تابعة لنقل خاص، ولا تتبع لإدارة التعليم في الرياض.

وأضاف الغامدي في بيان صحفي: “الحادثة وقعت بعد نهاية اليوم الدراسي، وتم نقل الطالبة إلى مدينة الملك سعود الطبية، وتوفيت لاحقاً رحمها الله”، مقدماً تعازي منسوبي التعليم لذوي الطالبة، سائلاً الله لها الرحمة والمغفرة.