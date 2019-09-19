تعرف على خطوات تسجيل العلامات التجارية.. وما يجب تجنبه في التصميم

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كشفت وزارة التجارة والاستثمار، أمس الأربعاء، عن 6 خطوات لتسجيل العلامة التجارية إضافة إلى 4 علامات وشعارات يجب على المتقدّم تجنبها عند اختيار العلامة التجارية الخاصة بمنشأته.

وتضمّنت خطوات التسجيل..؛ التقديم عبر البوابة الإلكترونية الرسمية ودفع الرسوم عن طريق نظام سداد، حيث تتم مراجعة الطلب وفحص العلامة التجارية للمتقدّم خلال 7 أيام من تاريخ التقديم.

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وبعد قبول الطلب وسداد رسوم النشر يتم نشر العلامة إلكترونياً لمدة 60 يوماً، وفي حال عدم وجود اعتراض على العلامة يلزم سداد رسوم التسجيل، وتسلم شهادة التسجيل المحمية لمدة 10 سنوات.

كم يجب تجنّب العلامة الخالية من أي صفة مميزة، والمخلة بالآداب العامة والمخالفة للنظام العام، والعلامات المقلّدة والمترجمة لعلامات مشهورة والشعارات والأعلام والشارات العسكرية والشرفية.



