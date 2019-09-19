رسميًّا.. جوجل تعلن موعد طرح هاتفها بكسل 4

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أعلنت شركة جوجل رسميًّا موعد الكشف عن الجيل الجديد من هواتفها الذكي (بكسل)، وذلك في 15 أكتوبر المقبل بمدينة نيويورك الأمريكية، وأرسلت بطاقة الدعوة مكتوبًا فيها “تعالوا شاهدوا بعض الأشياء الجديدة التي صنعتها جوجل”.

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ويُتوقع أن تُعلن جوجل خلال الحدث عن حواسيب جديدة من سلسلة “بكسل بوك”، بالإضافة إلى إصدارات جديدة من مكبرات الصوت الذكية التابعة لها من سلسلة “جوجل هوم”، حسب ما أورد موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

يُشار إلى أن هاتف (بكسل 4) شهد خلال الأشهر الماضية عددًا من التسريبات، التي كشفت عن تصميم مماثل للصورة التي نشرتها جوجل نفسها قبل أشهر.

ويمتاز الهاتف بإمكانية دعم التحكم عن طريق الإماءات فقط دون الحاجة إلى لمسه، ووضع التصوير الفلكي، وتحسين القدرة على التصوير في الظلام.

