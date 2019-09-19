جوجل توفر ميزة البحث في الفيديوهات عبر الفهرسة الزمنية للمحتوى

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بعد التحديثات الأخيرة التي ألحقتها شركة جوجل بمحرك بحثها وتنظيم وتصنيف البحث الشامل والصور والفيديوهات والأخبار وما إلى ذلك، ها هي اليوم توفر اليوم ميزة جديدة في خانة الفيديوهات.

حيث أن ستقوم الشركة بعرض الأحداث المهمة في الفيديو وفقاً لفهرسة زمنية يقوم بتحديدها منشئي المحتوى، أي أن المستخدم سيتمكن من البحث عن مقطع معين في الفيديو تبعاً لنقاط زمنية المحددة مسبقاً للمحتوى ومرفقة بشرح.

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على سبيل المثال أنك تود الوصول لأغنية بيعينها في فيديو تتجاوز مدته الزمنية الساعة، والبحث اليدوي هنا سيؤدي بك للوصول لهدفك بطبيعة الحال لكن بوقت أطول وجهد أكبر؛ أما عبر هذه الميزة ستكون الأمور سهلة جداً كما لو أنك تود الوصول لعنوان معين في كتاب من خلال الفهرس وتحدد رقم الصفحة أولاً وتذهب إليها مباشرة.

وبالتالي تكن قادراً على تجاوز كل هذا الجهد وتتخطى المقاطع غير الهامة للوصول للفقرة المحددة والتي تكون مرفقة بالوصف بالنقر فقط على شريط التشغيل.

حيث ستكون هذه الميزة متوفرة في محرك البحث بنسخته الإنجليزية بما يشمل منصة يوتيوب، مع تشجيع جوجل منشئي المحتوى على إرفاق الفهرسة الزمنية لفيديوهاتهم، كما أنها ستلجأ أيضاً إلى مزودي خدمات البحث المتقدم لتوسيع دائرة العمل بهذه الميزة.

