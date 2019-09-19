فيس بوك تعلن عن جهازها الجديد Portal TV محلق لأجهزة التلفاز

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أعلنت فيس بوك عن جهازها الجديد Portal TV وهو جهاز بكاميرا ذكية مخصص لأجهزة التلفاز يدعم خدمات البث وإجراء محادثات الفيديو والدرشة عبر فيس بوك ماسنجر وواتساب.

حيث جاء إعلان الشركة عن Portal TV مع جهازين أخرين شبيهين بجهاز Portal الذي أطلقته الشركة العام الماضي، الأول بشاشة 10 بوصة والأخر وهو MINI بشاشة 8 بوصة.

وأما بالنسبة للجهاز الرئيسي فقد جاء مشابهاً للمواصفات المسربة سابقاً، والتي أشرنا لها في الأول من أغسطس الماضي، حيث يبدو الجهاز شبيها بمايكروسوفت كنكت من حيث المظهر الخارجي ويربط في التلقاز عن طريق منفذ HDMI.

ويحوي على كاميرا تدعم تقنيات فيس بوك المتعددة بما فيها تعقب المستخدم وتحركاته بحيث يبقى دائما في قلب الحدث أثناء اجراء محادثات الفيديو عبر تطبيقات الشركة.

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مع توفير الشركة لإماكينة تعطيل الكاميرا والمايكروفون عن طريق شريط أوغطاء على الواجهة الأمامية لـPortal TV، وبذلك تكون فيس بوك جنبت نفسها مشاكل أو شبهات مستقبلية لانتهاك خصوصية المستخدم أو تسريب المعلومات.

بما فيها التسجيلات الصوتية التي سبق وعرضت الشركة للانتقاد بسبب اللجوء للمراجعات الآدمية من أجل تحسين الخدمات التي تقدمها، لكنها أيضاً وفرت خيار إيقاف التسجيلات من إعدادت التطبيق كما وصرحت.

آلية تنشيط الجهاز

ولإجراء المكالمة بعد وصل الجهاز في الشاشة وتسجيل الدخول لحسابك ما عليك سوى إيقاظ الجهاز بقول ” Hey Portal”،وبدء المحادثة بعد تحديد الشخص حيث يوفر الجهاز الاستمتاع بتأثيرات الواقع المعزز سواء على الصورة الحية أو على الصوت والتي تضيف جواً من المرح والفكاهة بطبيعة الحال على شاشة العرض الكبيرة والتي توفر مشاركة عائلية في المحادثة أيضاً.



كما يدعم Portal TV العديد من خدمات بث المحتوى منها أمازون برايم وشو تايم و CBS All Access، مع توفير الجهاز لميزة صورة داخل الصورة ليبقى المستخدم على اتصال مع الأصدقاء وكذلك مشاهدة الفيديوهات بنفس الوقت.

وستبدأ الشركة بطرح Portal TV في السوق في الخامس من نوفمبر المقبل بسعر 149 دولار، مع حملة خصم تصل لـ 50 دولار في حال قام المستهلك بشراء زوجين من أجهزتها معاً.

رغبة من فيس بوك في المنافسة أكثر

بشكل عام تسعى فيس بوك لزيادة التحدي في مجال المنتجات المنزلية عبر اخراج أجهزة سهلة الاستخدام وتنافس منتجات جوجل وأمازون..، لكن كما هو واضح أن الأمر ما زال صعباً عليها في ظل التفوق في العدة والعتاد والتفنيات التي توفرها كلتا الشركتين في هذا المجال بما لا ينفي استمرار الشبكة الاجتماعية بالمحاولة.

