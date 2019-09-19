رئيس ون بلس يكشف عن تصميم الهاتف الجديد OnePlus 7T

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. في خطوة مفاجأة قام بت لاو رئيس شركة ون بلس بنشر التصميم الرسمي لهاتف الشركة القادم OnePlus 7T ليؤكد كل ماورد في التسريبات طوال الأيام الماضية حول تصميم الجهاز. وكما كان متوقعاً يأتي الجهاز بنفس اللونين الازرق والاسود المتدرجة مع دائرة خلفية باللون الاسود تحوي الكاميرات الثلاث وفلاش LED لترسل ون بلس رسالة لزبائنها انهم ايضاً سيقدمون هاتف بدائرة من الخلف والتي يبدو أنها ستصبح موضة دارجة خلال الاشهر القادمة. Advertisements على كل حال تحديثنا مرارا وتكراراً عن سلسلة هواتف ون بلس 7T والتي سيتم الكشف عنها بشكل رسمي في الهند يوم 26 سبتمبر الجاري وفي لندن يوم 10 اكتوبر القادم.

مواصفات هاتف ون بلس 7T الشاشة : اوليد بحجم 6.55 إنش بدقة FHD+

المعالج : من كوالكوم فئة سناب دراغون 855 بلس.

الذاكرة العشوائية : 8GB رام.

ذاكرة التخزين : 128GB و 256GB.

الكاميرات : 48MP و 12MP و 16MP.

كاميرا السيلفي : 16MP.

النظام : اندرويد 10.

البطارية : 3800mAh. مواصفات هاتف ون بلس 7T برو الشاشة : اوليد بحجم 6.65 إنش بدقة QHD.

المعالج : من كوالكوم فئة سناب دراغون 855 بلس.

الذاكرة العشوائية : 8GB و 12GBرام.

ذاكرة التخزين : 256GB و 512GB.

الكاميرات : 48MP و 12MP و 16MP.

كاميرا السيلفي : 16MP.

النظام : اندرويد 10.

البطارية : 4085mAh.





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