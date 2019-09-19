إمارة جازان تدرب موظفيها ومنسوبي الجهات الحكومية الأمنية على «إدارة الأداء»

نفذت إمارة منطقة جازان -ممثلة بإدارة التخطيط والتطوير بالإمارة أمس الأربعاء- ورشة عمل تحت عنوان «إدارة الأداء»، بقاعة التدريب بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان. وأوضح مدير عامّ التخطيط والتطوير بالإمارة توفيق بن محمد لبينة أن تنفيذ الورشة جاء بتوجيهات من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، والذي سينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية خدمة للوطن والمواطن ومواكبة رؤية المملكة 2030 وتنفيذ أهدافها لتحقيق المراتب المتقدمة للمملكة بين دول العالم إنفاذًا لتوجيهات القيادة لرشيدة.

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