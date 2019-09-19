بالفيديو.. أمير جازان بالنيابة: لا تركزوا عليّ ركزوا على شباب جيزان

شدّد أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، على ضرورة الاهتمام بالشباب وتمكينهم وإبراز قدراتهم.
وقال أمير جازان بالنيابة وهو يستعرض أحد الملاحق الصحفية: لا تركزون علي ركزوا على شباب جيزان، في صورة يتجلى فيها الاهتمام الكبير من الأمير بفئة الشباب والحرص على تحفيزهم واستمرارًا للاهتمام الكبير الذي يوليه فئة شباب المنطقة منذ قدومه إلى المنطقة.
وجاء ذلك خلال رعايته «ملتقى التمكين الاجتماعي للأسر الضمانية»، الذي نظمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة جيزان.
ويهدف إلى مساعدة المستفيدين القادرين على العمل لتحويلهم إلى منتجين ومستقلين ماديًّا، من خلال التدريب والتأهيل واندماجهم في سوق العمل، حيث تستهدف تلك البرامج الفئة العمرية بين 18 و59 عامًا من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الأساسيين أو التابعين القادرين على العمل واللائقين طبيًّا.
ودائما ما يحرص سموه على حضور الملتقيات الشبابية ويتابع شخصيًّا لجان توطين الوظائف ويدعم برامج التمكين والمبادرات الشبابية.
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