انطلقت فعاليات الموسم العشرين لمنتدى الثلاثاء الثقافي بجلسة حوارية مفتوحة، شارك فيها أعضاء سابقون وجدد وعدد من الكتاب والمثقفين، وذلك بمقر المنتدى بحي التركية بمحافظة القطيف.
وعُرض فيلم وثائقي خلال الفعاليات حول المنتدى يحكي مسيرة عمله طوال المواسم الماضية، مستعرضًا أبرز الإنجازات التي حققها، وسعيه الجاد لإبراز القضايا الحوارية ووضعها للنقاش، وأبرز توجهات ومسارات مواضيع الموسم الجديد.
كما أعلن المشرف على المنتدى جعفر الشايب عن انطلاق الموقع الجديد للمنتدى الذي يؤرشف فيه موادّ مكثفة لفعاليات وندوات المواسم السابقة، مؤكدًا أن ذلك الأرشيف يمكن أن يكون مصدر دراسة للباحثين عن التحولات الثقافية والاجتماعية، لافتًا إلى وجود قسم باللغة الإنجليزية فيه مواد مختارة مترجمة من فعاليات المنتدى، منوّهًا بنجاح تجربة المنتدى بالتذكير بالأيام العالمية من خلال الإنفوجراف الذي عرف وذكّر الجمهور بتلك المناسبات.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق الموسم الثقافي العشرين لـ«منتدى الثلاثاء» بالقطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.