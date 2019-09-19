«صافرات إنذار» تدوّي في الرياض ظهر اليوم.. و10 معلومات عن التجربة

تُجري المديرية العامة للدفاع المدني، في الواحدة من ظهر اليوم الخميس، تجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم.

وقال المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، في تصريحات صحفية: إنَّ هذه التجربة مجدولة مسبقًا، وتهدف للتأكُّد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها، شاكرًا للجميع تعاونهم.

وتقول المديرية العامة للدفاع المدني: إنّ «صافرة الإنذار» عبارة عن وسيلة إلكترونية حديثة ذات ثلاث نغمات متعددة، ولكل نغمة مدلول معيّن لتنبيه وتحذير السكان عند قرب حدوث خطر وأثناء حدوثه أو بعد زواله.

وهناك ثلاث نغمات مميزة، تصدرها صافرات الإنذار في جميع الحالات، وهي معتمدة من قبل الدفاع المدني ودول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل «النغمة الأولى» وهي عبارة عن نغمة ثابتة متقطعة تستمر لمدة 60 ثانية، وتدلّ عن قرب وقوع الخطر. و«النغمة الثانية» عبارة عن نغمة مموَّجة تستمر لمدة 60 ثانية وتدلّ عن وقوع الخطر فعلًا، و«النغمة الثالثة» عبارةٌ عن نغمة مستمرة لمدة 30 ثانية وتدلّ عن زوال الخطر.

وتستخدم صافرات الإنذار في أوقات السلم وحالات الطوارئ والحرب، وتشمل أوقات السلم الكـوارث الطبيعية (السيـول الجـارفة، الفيضانات، البراكين، الأعاصير، الانهيارات الأرضية)، والكوارث الصناعية (التسربات الإشعاعية التي تنتج عن المفاعلات الذريـة الخـاصة بالدولة، الأسلحة الجرثومية والكيميائية الموجودة بالدولة).

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أمّا حالات الطوارئ والحرب، فتضمّ الأعمال التخريبية ضد المنشآت (الكيميائية، الجرثومية، النووية بالدولة)، والغـارات الجويةـ القصف الصاروخي باستخدام أسلحة الدمار الشامل من قِبَل جهة معادية.

وأوضحت «الدفاع المدني» التعليمات الواجب اتباعها عند سماع نغمات صافرات الإنذار؛ ففي النغمة الأولى يلزم لبس البدلة الواقية ضد المواد (الكيميائية، الجرثومية، النووية إن وُجِدت) والاتجاه إلى موقع آمن (مخبأ، قبو، أو موقع بالمنزل آمن وحصين ضـد تسربات الغازات السامـة أو الغـارات الجويـة أو القصف الصاروخي) والابتعـاد عن الأمـاكن المعـرضة للغـارات الجوية والقصف الصاروخي والأعمال التخريبية ومتابعة الاستماع إلى المذياع أو التلفاز لأخذ التعليمات من الدفاع المدني بخصوص هذه المرحلة.

وعند النغمة الثانية، يلزم لبس القناع الواقي المزوَّد بفلتر ضد الغازات السامة، والمكوث في (المخبأ، القبو، الموقع الحصين بالمنزل)، والاستماع إلى المذياع أو التلفاز لأخذ التعليمات الخاصة بهذه المرحلة من الدفاع المدني.

أما تعليمات النغمة الثالثة، فتشمل عدم خلع البدلة والقناع الواقي من الغازات السامة إلا عند صدور التعليمات بذلك، وعدم الخروج من الموقع الآمن (المخبأ، القبو، المكان الآمن بالمنزل) حتى صدور التعليمات بذلك، والاستماع إلى المذياع أو التلفاز لأخذ التعليمات من الدفاع المدني الخاصة بهذه المرحلة.