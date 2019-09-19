أمين جدة يفتتح المعرض التشكيلي المقام بمناسبة اليوم الوطني 89

افتتح أمين محافظة جدة صالح التركي مساء أمس الأربعاء، المعرض التشكيلي المقام بمناسبة اليوم الوطني 89، بحضور رئيس النادي الأدبي بجدة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي ومدير عامّ فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد بافقيه ومدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح، وذلك في مركز أدهم للفنون بجدة .
وتجوّل التركي على «المرسم الحر»، ضمن فعاليات المعرض الذي شارك فيه عدد من الفنانين والفنانات، واطلع على اللوحات الفنية المشاركة فيه، كما قام بزيارة لمعرض الكتاب وصالة «رؤى الفن» المصاحبة للفعاليات.
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