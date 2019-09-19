6 تنبيهات للأرصاد توضح خريطة الأمطار الرعدية والرياح الترابية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، إلى تعرُّض عددٍ من المناطق إلى سحب وأمطار رعدية ورياح ترابية خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»، إنَّ منطقة الباحة (الباحة، الحجرة، العقيق، المخواة، بلجرشي) تشهد رياحًا سطحية نشطة وسحبًا رعدية حتى الثامنة مساءً.

وتهطل أمطارٌ رعدية ويسود نشاطٌ في الرياح السطحية على منطقتي عسير (أبها، الحرجة، النماص، بلقرن، خميس مشيط، رجال المع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل)، وجازان (الدائر، العارضة، فيفا، هروب).

وحتى السابعة مساءً، تتعرض مناطق المدينة المنورة (الحناكية، العلا، المدينة المنورة)، والرياض (الخرج، الدوادمي، العاصمة الرياض، المجمعة، حوطة بني تميم، وادي الدواسر)، والشرقية (الأحساء، الدمام، القطيف، حفر الباطن، قرية العلا) لرياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية.

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وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، توقّعت فيه نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي «الشرقية، الرياض» تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران، وكذلك على طول ساحل البحر الأحمر.

وأشارت الهيئة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، الطائف».