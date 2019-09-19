اللواء اليحيى يتسلّم التقرير السنوي لـ«جوازات الرياض»

تسلّم مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، التقرير السنوي لجوازات الرياض لعام 1440هـ، الذي تصدره إدارة جوازات المنطقة، وذلك خلال استقباله بمكتبه بالمديرية، مدير جوازات الرياض العميد محمد بن نايف الهباس .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، عن العميد الهباس قوله إنَّ التقرير يشمل إحصاءات ميدانية وإجرائية، ونشاطات وأعمال جوازات المنطقة لعام 1440هـ، المشتمل على بيانات بالأرقام عن الخدمات التي قدَّمتها جوازات المنطقة للمواطنين والوافدين (المقيمون، الزائرون) مثل إصدار هوية مقيم وتجديدها، وإصدار تأشيرات الخروج والعودة، والخروج النهائي، ونقل الخدمات.

وتضمّنت الجهود كذلك حركة القدوم والمغادرة عبر المنافذ الدولية التابعة لإدارة جوازات منطقة الرياض، وكذلك أعمال إدارات متابعة الوافدين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية في مختلف إدارات وشُعَبِ ومكاتب الجوازات التابعة لجوازات منطقة الرياض .

وقدّم مدير عام الجوازات شكره وتقديره للعميد محمد الهباس، وجميع منسوبي ومنسوبات إدارات الجوازات في منطقة الرياض وفروعها في المحافظات على ما يبذلونه من جهود مميزة في تقديم خدمات الجوازات للمواطنين والمقيمين والزائرين بكل يسر وسهولة، سائلًا الله عز وجل لهم التوفيق والنجاح .