بالصور.. وزير الداخلية يرعى حفل تخريج كلية الملك فهد الأمنية

رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أمس الأربعاء، حفل تخريج كلية الملك فهد الأمنية لطلبة الدورة التأهيلية الثامنة والأربعين للضباط الجامعيين، والدفعة الستين من طلبة بكالوريوس العلوم الأمنية وطلبة الدفعة السادسة من البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي، في استاد الأمير نايف بمقر الكلية في الرياض.

وفور وصول الوزير عُزف السلام الملكي، ثم استعرض حرس الشرف، وبعد أن أخذ الأمير مكانه في المنصة الرئيسة بدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وألقى مدير كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، كلمة، أكد خلالها استمرار الكلية في تطوير برامجها التدريبية بما يتواءم مع متطلبات التطور الذي تشهده المملكة وتعزيز ريادتها الإقليمية في تأهيل ضباط الأمن، مبينًا أن عدد الخريجين بلغ 1872 خريجًا من الدورة التأهيلية الثامنة والأربعين للضباط الجامعيين، والدفعة الستين من برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية، والدفعة السادسة من البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي.

كما ألقى رقيب أول الكلية فيصل بن حسن الشهراني كلمة الخريجين، والذين عبروا فيها عن شكرهم وتقديرهم لوزير الداخلية على رعايته لحفل تخرجهم، مؤكدين عزمهم لبذل أرواحهم فداء للوطن، سائلين الله -عز وجل- أن يديم على المملكة أمنها وأمانها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

عقب ذلك شاهد الأمير عبدالعزيز بن سعود والحضور فيلمًا وثائقيًّا بعنوان (عرين الأمن.. وحصاد عام) استعرض أبرز المراحل التطويرية التي شهدتها الكلية خلال عام 1440هـ.

وبعدها بدأ العرض والتشكيلات العسكرية التي أظهرت بعض مهارات الخريجين التي أتقنوها خلال مراحل التدريب المكثفة التي تلقوها.

كما شاهد وزير الداخلية عددًا من الفرضيات والتطبيقات في الرماية وحفظ النظام والدفاع عن النفس التي أظهرت قدرات الخريجين على الرماية من مسافات مختلفة، واقتحام المباني متعددة الأدوار، وتطوير التقنيات المساندة للمهامّ الأمنية والتي تم عرض احداها من خلال فرضية اصطياد الطائرات المسيرة.

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عقب ذلك تم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف، ثم أدى الخريجون قسم الولاء والطاعة.

إثر ذلك أعلنت النتيجة العامة للدورات حيث كرم الأمير عبدالعزيز بن سعود أوائل الخريجين والسرايا الفائزة برايات التفوق، كما كرم أبناء وأشقاء شهداء الواجب من الخريجين وأولياء أمورهم، وكرم شخصيتين من الخريجين القدامى للكلية هما رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومدير الأمن العامّ الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.

بعد ذلك، تسلم وزير الداخلية إصدارات مركز الدراسات والبحوث بالكلية، كما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة من مدير عامّ الكلية.

ثم دشن منصة الناشر الأمني، الذي يسمح للباحثين في مجال العلوم الأمنية باستخدام موقع الكلية الإلكتروني لاستعراض البحوث التي تعدها الجهات العلمية بالكلية.

وقبل نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية للأمير مع الخريجين، بعد ذلك عزف السلام الملكي.

حضر الحفل الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، وعدد قادة القطاعات الأمنية وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية.