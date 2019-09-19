اليوم الوطني / مسؤولو ومواطنو الحدود الشمالية ينوهون بما تحقق للوطن من منجزات خلال 89 عاماً



عرعر 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

عبّر عدد من مديري الإدارات الحكومية والمواطنين بمنطقة الحدود الشمالية, عن فخرهم واعتزازهم باليوم الوطني لـ" 89" للمملكة، مستذكرين جهود الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - ورجاله المخلصين في توحيد الوطن تحت راية التوحيد ، وما وصل إليه من ازدهار ،رافعين التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - وللشعب السعودي .

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة خالد بن ناصر الحميد :" إن يومنا الوطني مناسبة نستذكر فيها هذه النعمة العظيمة، لبلادنا التي تميزت على غيرها بأن جمعت بين الأصالة والمعاصرة، فالأصالة تمسكها بالدين الإسلامي الحنيف، والمعاصرة استفادتها من معطيات العصر والحضارة، فجاءت هذه البلاد رائدة وأنموذجا إسلاميا مشرقا يفخر بها أبناؤها، ومصدر عز وفخر وقوة للمسلمين يفخرون بها.

من جانبه أوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الحدود الشمالية المهندس ماجد بن فهد الشمري أن هذه المناسبة عزيزة على قلب كلّ مواطن في هذا الوطن الذي منحنا الكثير في ظلّ قيادتنا الحكيمة حفظها الله ، مبيناً أن ثمار عطاء الملك عبدالعزيز إنشاء الوزارات ومؤسسات

الدولة ومن ضمنها وزارة النقل التي تُعنى بتنفيذ الطرق والإشراف على هيئات النقل البري والبحري والجوي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل وصولهم لمقاصدهم بكل يسرٍ وسهولة .

وقال مدير عام جمرك جديدة عرعر خالد بن سلمان العطوي :" هذه المناسبة خالدة في القلوب ابناء الوطن وأن سقف الطموحات يرتفع سنه تلو الأخرى وهو ما عززته رؤية المملكة 2030 من برامج وخطط ومبادرات متنوعة تشمل مختلف الجوانب التنموية والخدمية والبنية التحتية ومشاريع النهضة الحضارية .

فيما قال مدير إدارة كهرباء الحدود الشمالية المهندس محمد بن خليف المصلوخي :" يحل اليوم الوطني بأجواء ظاهرها الفرحة وباطنها الاعتزاز والفخر والحب لهذا الوطن بكل تفاصيله، أجواء لا تصفها الكلمات ولا تعبر عن حقيقتها المقالات، هو إحساس بالسعادة والفخر في أقصى درجاته في ظل قيادتنا الحكيمة حفظها الله " .

من جانبه بين رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة ماجد الصلال أن يوم الوطن فرصة نستذكر خلالها الجهود والتضحيات التي بذلها الملك المؤسس عبدالعزيز - رحمه الله - لتوحيد الوطن تحت مسمى المملكة العربية

بدوره أوضح مدير مطار عرعر مازن بن أحمد العسيري أن المملكة شهدت خلال 89 عاماً إنجازات في شتى المجالات، وضع لبنتها المغفور له بإذن الله الملك المؤسس وتوجت بملك الحزم والعزم ، وفي هذا اليوم يرفع فيه كل مواطن رأسه شموخاً معتزاً بما تحقق على أرض وطنه المعطاء .

بدوره قال رئيس الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية خلف القار :" في هذه المناسبة نفاخر بما تحقق للوطن نقلة نوعية في مختلف الصعد لا سيما ونحن نعيش رؤية 2030 " ،فيما بينت رئيسة القسم النسائي في الجمعية سناء الملحم ،أن هذه المناسبة تدعونا للفخر والاعتزاز و تذكرنا بالإنجازات الوطنية منذ عهد المؤسس – رحمه الله- إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - الذي تميز بنقلة نوعية و كبيرة شهدتها المملكة العربية السعودية في جميع المجالات .

ولفت مدير مركز التنمية الاجتماعية بعرعر عايد بن مرضي العنزي أن اليوم الوطني الـ 89 تحل وبلادنا تنعم بالأمن والأمن والخير العميم والتلاحم بين قيادة جعلت من المواطنين وراحتهم جل اهتمامها وشعب أثبت للعالم حجم وفائه وحبه وإخلاصه لوطنه وقادته ، وقال :" نعيش اليوم بخطى ثابته نحو رؤية 2030م التي تعد نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح وتعزيز استقرار ورفاهية الوطن والمواطن " .

وقال المواطن خالد زيد العنزي :" يحل علينا اليوم الوطني هذا العام وبلدنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - ينعم بالخير والأمن والرفاه واللحمة الوطنية بين القيادة والشعب ، عززها حرص القيادة الكريمة على توفير متطلبات العيش الكريم لشعبها خاصة ، سائلا الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

من جانبه قال المواطن عبد الله بن بطيح : في هذا اليوم المجيد يحق لنا الفخر بما تحقق على أرض الواقع من منجزات تنموية ورؤية ثاقبة وتلاحم بين القيادة الحكيمة والشعب "، فيما عبر المواطن فهد بن سعيد عن فخره واعتزازه بما تحقق للوطن من منجزات ، منوهاً باللحمة الوطنية .

// انتهى //

10:46ت م

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عرعر 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسعبّر عدد من مديري الإدارات الحكومية والمواطنين بمنطقة الحدود الشمالية, عن فخرهم واعتزازهم باليوم الوطني لـ" 89" للمملكة، مستذكرين جهود الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - ورجاله المخلصين في توحيد الوطن تحت راية التوحيد ، وما وصل إليه من ازدهار ،رافعين التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - وللشعب السعودي .وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة خالد بن ناصر الحميد :" إن يومنا الوطني مناسبة نستذكر فيها هذه النعمة العظيمة، لبلادنا التي تميزت على غيرها بأن جمعت بين الأصالة والمعاصرة، فالأصالة تمسكها بالدين الإسلامي الحنيف، والمعاصرة استفادتها من معطيات العصر والحضارة، فجاءت هذه البلاد رائدة وأنموذجا إسلاميا مشرقا يفخر بها أبناؤها، ومصدر عز وفخر وقوة للمسلمين يفخرون بها.من جانبه أوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الحدود الشمالية المهندس ماجد بن فهد الشمري أن هذه المناسبة عزيزة على قلب كلّ مواطن في هذا الوطن الذي منحنا الكثير في ظلّ قيادتنا الحكيمة حفظها الله ، مبيناً أن ثمار عطاء الملك عبدالعزيز إنشاء الوزارات ومؤسساتالدولة ومن ضمنها وزارة النقل التي تُعنى بتنفيذ الطرق والإشراف على هيئات النقل البري والبحري والجوي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل وصولهم لمقاصدهم بكل يسرٍ وسهولة .وقال مدير عام جمرك جديدة عرعر خالد بن سلمان العطوي :" هذه المناسبة خالدة في القلوب ابناء الوطن وأن سقف الطموحات يرتفع سنه تلو الأخرى وهو ما عززته رؤية المملكة 2030 من برامج وخطط ومبادرات متنوعة تشمل مختلف الجوانب التنموية والخدمية والبنية التحتية ومشاريع النهضة الحضارية .فيما قال مدير إدارة كهرباء الحدود الشمالية المهندس محمد بن خليف المصلوخي :" يحل اليوم الوطني بأجواء ظاهرها الفرحة وباطنها الاعتزاز والفخر والحب لهذا الوطن بكل تفاصيله، أجواء لا تصفها الكلمات ولا تعبر عن حقيقتها المقالات، هو إحساس بالسعادة والفخر في أقصى درجاته في ظل قيادتنا الحكيمة حفظها الله " .من جانبه بين رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة ماجد الصلال أن يوم الوطن فرصة نستذكر خلالها الجهود والتضحيات التي بذلها الملك المؤسس عبدالعزيز - رحمه الله - لتوحيد الوطن تحت مسمى المملكة العربية السعودية فكان نعم الوطن لأهله و نعم السند للأمة العربية والإسلامية، مشيراً إلى الجهود التي بذلها ابناؤه الملوك من بعده لتحقيق الأمن والرخاء لهذا الوطن وأهله وخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار.بدوره أوضح مدير مطار عرعر مازن بن أحمد العسيري أن المملكة شهدت خلال 89 عاماً إنجازات في شتى المجالات، وضع لبنتها المغفور له بإذن الله الملك المؤسس وتوجت بملك الحزم والعزم ، وفي هذا اليوم يرفع فيه كل مواطن رأسه شموخاً معتزاً بما تحقق على أرض وطنه المعطاء .بدوره قال رئيس الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية خلف القار :" في هذه المناسبة نفاخر بما تحقق للوطن نقلة نوعية في مختلف الصعد لا سيما ونحن نعيش رؤية 2030 " ،فيما بينت رئيسة القسم النسائي في الجمعية سناء الملحم ،أن هذه المناسبة تدعونا للفخر والاعتزاز و تذكرنا بالإنجازات الوطنية منذ عهد المؤسس – رحمه الله- إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - الذي تميز بنقلة نوعية و كبيرة شهدتها المملكة العربية السعودية في جميع المجالات .ولفت مدير مركز التنمية الاجتماعية بعرعر عايد بن مرضي العنزي أن اليوم الوطني الـ 89 تحل وبلادنا تنعم بالأمن والأمن والخير العميم والتلاحم بين قيادة جعلت من المواطنين وراحتهم جل اهتمامها وشعب أثبت للعالم حجم وفائه وحبه وإخلاصه لوطنه وقادته ، وقال :" نعيش اليوم بخطى ثابته نحو رؤية 2030م التي تعد نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح وتعزيز استقرار ورفاهية الوطن والمواطن " .وقال المواطن خالد زيد العنزي :" يحل علينا اليوم الوطني هذا العام وبلدنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - ينعم بالخير والأمن والرفاه واللحمة الوطنية بين القيادة والشعب ، عززها حرص القيادة الكريمة على توفير متطلبات العيش الكريم لشعبها خاصة ، سائلا الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.من جانبه قال المواطن عبد الله بن بطيح : في هذا اليوم المجيد يحق لنا الفخر بما تحقق على أرض الواقع من منجزات تنموية ورؤية ثاقبة وتلاحم بين القيادة الحكيمة والشعب "، فيما عبر المواطن فهد بن سعيد عن فخره واعتزازه بما تحقق للوطن من منجزات ، منوهاً باللحمة الوطنية .// انتهى //10:46ت م0048

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