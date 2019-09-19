ثقافي / "فنون الدمام" تحتفي باليوم الوطني بحزمة الأنشطة والفعاليات



الدمام 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

تطلق جمعية الثقافة والفنون بالدمام الأحد المقبل، حزمة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية الوطنية، احتفاءً باليوم الوطني الـ 89، تحت شعار "همة حتى القمة"، وذلك في مقر الجمعية.

وتتضمن الفعاليات أوبريت وأغاني وطنية، وكورال غنائي للأطفال، وأمسية شعرية ورسم حر مباشر، وعرض مسرحي وفعاليات التصوير الضوئي، إضافة إلى لوحات خطية بمساحة 100 متر لكلمات ملوك المملكة والقيادة الرشيد - أيدها الله -.

وأوضح مدير الجمعية يوسف الحربي، أن الثقافة لها دور مهم في بثّ الوعي الوطني وتركيزه وقدرته على الاحتواء وتقدير الذوق والتذوّق وإدراك الجمال في كل منجز، حتى لو لم يكن الفرد له صلة بالفنون والثقافة، ولكن وعيه وذوقه قادر على ترسيخ قيم الجمال فيه في كل القطاعات ما يفعّل مردود الإنتاج والجودة والتميز.

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10:44ت م

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