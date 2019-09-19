اليوم الوطني / مسؤولو منطقة الباحة : يهنئون القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89

الباحة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسرفع عدد من مسؤولي منطقة الباحة التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, مؤكدين في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة نعتز ونفتخر بها، وفرصة نستحضر ونستذكر فيها جهود الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في توحيد المملكة تحت راية "لا اله إلا الله محمد رسول الله"، وإطلاق مسيرة البناء والتنمية في جميع المجالات.وقال وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد للحقوق نوار بن رشدان المطيري: إن اليوم الوطني الـ89 للمملكة يأتي تأكيداً للحب والولاء لهذا الوطن المعطاء في ظل الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -, التي وفرت للمواطن جميع سبل العيش الرغيد, وما تشهده المملكة من مراحل تنموية كبيره تبوأت مراكز مرموقة بين دول العالم وذلك من خلال رؤية المملكة 2030, حيث أسهمت بعد توفيق الله في التيسير على حجاج بيت الله ليؤدوا النسك بكل يسر وطمأنينة.بدوره أكد محافظ بني حسن خضر بن عبدالرحمن الغامدي أن اليوم الوطني الـ89 للمملكة لم يعد مجرد مناسبة وطنية بل بات مناسبة وجدانية غالية في نفس كل مواطن ومواطنه تتعاظم أهميتها ومكانتها مع مرور الأيام والسنين كونه يمثل تحولاً في حياتهم نحو آفاق الأمن والخير والازدهار, ومنذ اليوم الذي أعلن فيه الموحد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - قيام هذه الدولة المباركة؛ ليبدأ عصر جديد يحمل بين آماله حياة كريمة تأخذ إنسان هذه البلاد الغالية إلى مدارج الرفعة والكرامة وإلى وطن يقوم أساسه على هدى من كتاب الله وسنة رسوله وتنطلق مسيرة التأسيس والبناء والتنمية الشاملة في مراحل زمنية تخللها الكثير من الجهد والعطاء المتواصل لرجال صادقين نذروا حياتهم للوطن والأمة؛ لحمل راية العز من بعد الملك المؤسس عبدالعزيز - رحمه الله - وأكمل أبناؤه الملوك الميامين -سعود، فيصل، خالد، فهد، وعبدالله رحمهم الله - الذين كرسوا طاقاتهم وجهودهم لخدمة الوطن والأمتين العربية والإسلامية، وتواصل اليوم الخطى والسير نحو مدارج الرفعة والسمو في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتبلغ المملكة مكانة رفيعة بين دول العالم في جميع المجالات حتى أصبحت بلادنا تعيش نهضة تنموية واسعة وجعلوا المواطن همهم الأول كونه المساهم الحقيقي في بناء وتقدم هذا الوطن العزيز وما تشهده المملكة من تطور ونقلة كبيرة في عهدنا الزاهر في ظل القيادة الحكيمة.من جانبه أشار مدير التعليم بالمخواة علي الجالوق إلى أن في نفس هذا التاريخ من كل عام والوطن الشامخ يحمل أبناؤه وبناته عاليًا يزهو بهمتهم وحبهم له؛ معانقًا نجم الثريا ومفتخرًا بحكمة قادته العظماء ونهضته التي يشار إليها بالبنان ومواطنيه الذين نذروا أنفسهم للعمل على رقيه وللذود عن حياضه مسترخصين كل نفيس من أجل ترابه ومقدساته ومتطلعين إلى تحقيق مستهدفات رؤية متفردة تسابق الزمن وتصنع التحولات العملاقة في شتى مجالات الحياة.// يتبع //10:42ت م0043

اليوم الوطني / مسؤولو منطقة الباحة : يهنئون القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89/ إضافة أولى واخيرة

فيما نوّه مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالباحة زاهر محمد الشهري بأن نستذكر في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - من المشاريع التنموية للتطور والتقدم في شتى المجالات وعلى صعيد قطاع السياحة ودعمها وفق رؤية المملكة 2030 بمشاريع جديدة وعملاقة تسهم في زيادة الدخل وإيجاد فرص للعمل, ومنها مشاريع العاصمة المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن, وكذلك مشاريع نيوم, وآمالا, والبحر الأحمر وغيرها مما تدعم صناعة السياحة والاقتصاد الوطني كأحد مصادر الدخل الرئيس, وذلك بنمو الاستثمارات في المشاريع السياحية المتنوعة والمشاريع الأخرى ذات العلاقة بالسياحة.

وأفاد أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة يُعد أحد أهم الركائز والاهتمامات للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، بعد اعتماده من قبل المغفور له الملك عبدالله - رحمه الله - وأعيد إقراره والتأكيد عليه وتوسيع مجالاته في عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في مطلع العام ١٤٣٧ هجري, حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق الحماية والمعرفة والوعي والاهتمام والتأهيل والتنمية لمكونات التراث الثقافي الوطني، ويعنى بجعلها جزءاً من حياة وذاكرة المواطن والتأكيد على الاعتزاز به وتفعيله ضمن الثقافة اليومية للمجتمع السعودي وربط المواطن بوطنه عبر جعل التاريخ والتراث عنصراً معاشاً وتعزيز الانتماء لدى النشء دام الوطن وقيادته وشعبه في عز وشموخ.

كما أضاف محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني أننا نعيش مناسبة اليوم الوطني الـ 89 لتوحيد هذه البلاد الطاهرة على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وجعل القرآن دستورها لتمضي نحو القمة في كل شيء وخلفه أبناؤه ملوك الدولة السعودية مكملين البناء حتى وصلنا إلى عصرنا هذا كما نشهده اليوم من تطور ونهضة وتقدم في كل المجالات ولله الحمد والمنه.

من جهته قال مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالباحة مرزوق بن عبد الله الرويس: يحل علينا اليوم الوطني للمملكة حيث يعيد لنا إلى الأذهان حدث تاريخي مهم وحّد فيه الملك عبدالعزيز - رحمه الله - هذه البلاد حيث قادها إلى توحيد الله والعمل بكتاب الله وسنة نبيه ولم شتاتها وواصل من بعده أبناؤه البررة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ليواصل مسيرة العطاء بخطى ثابتة لنهضة هذه البلاد.

وأضاف: وفي هذه المناسبة نحمد الله على ما شاهدناه من الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة للوطن والمواطن من خدمات ومنجزات على مختلف الجوانب, حيث تُعد المملكة من أهم الدول في العالم بما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي ودين سلفي وسطي معتدل بعيداً عن التطرف والغلو وذلك بفضل الله تعالى ثم بما يملكه قادة هذه البلاد المباركة من مهارات قيادية عالية ورؤية ثاقبة وسعياً راسخاً إلى تحقيق الأمن والاستقرار ليعم على جميع أرجاء الوطن.

وختم الجميع تصريحاتهم برفع الولاء والانتماء والوفاء لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - في كل ما من شأنه رفعةً وعزاً وفخراً للوطن.

// انتهى //

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