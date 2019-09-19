اليوم الوطني / "الترفيه" تطلق فعاليات "الهمة حتى القمة" في عرعر



عرعر 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

تنطلق مساء اليوم، فعاليات الهيئة العامة للترفيه "الهمة حتى القمة"، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة الـ"89"، وذلك على طريق الأمير سلطان بحي المساعدية بمدينة عرعر وتستمر حتى 23 سبتمبر 2019 م.

وتتضمن الفعاليات، التي تشمل جميع الفئات العمرية، العديد من الأكشاك الخاصة ببيع الأغراض والملابس التراثية, بالإضافة إلى العروض النارية التي ستوهج سماء مدينة عرعر ونحوها.

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10:30ت م

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