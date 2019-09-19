

الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

تنفذ الدور والمراكز الإيوائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جملة من البرامج والأنشطة تزامناً مع اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .

وتشتمل هذه البرامج الموجهة للمستفيدين من خدماتها " مسنين ومسنات، وذوي الإعاقة من الجنسين، والأيتام والفتيات ودور الملاحظة ودور الحضانة " على احتفاليات مبسطة داخلية وخارجية بالمشاركة مع عدد من الفرق التطوعية المهتمة بالمسؤولية الاجتماعية ، تحكي تاريخ المملكة منذ التأسيس إلى وقتنا الحاضر، وتستعرض أبرز إنجازاته ومراحل نهضته الحديثه.

وتهدف هذه البرامج التي ستقام تحت إشراف ومتابعة فرع الوزارة بمنطقة الرياض وبحضور مسؤولي ومنسوبي الدور والمراكز إلى إضفاء أجواء من الفرح والبهجة للنزلاء ، إضافة الى تنمية حب الوطن في نفوسهم وترسيخ الإعتزاز بالدين والولاء للمليك والإنتماء للوطن الغالي .

يُذكر أن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ومايتبع له من دور ومراكز ولجان ومكاتب يحرص على إقامة مثل هذه البرامج والأنشطة في كل مناسبة وعلى مدار العام لما لها من تأثير إيجابي على نفسيات المستفيدين منها من المشمولين برعاية الوزارة.

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10:25ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / حزمة برامج وأنشطة في مراكز ودور "عمل وتنمية الرياض" احتفالاً باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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