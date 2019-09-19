اليوم الوطني / مدينة نجران الجامعية.. صرح تعليمي متكامل يبرز النهضة التطويرية



نجران 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

تشهد المملكة على امتداد رقعتها الجغرافية نهضةً متواصلة غايتها التطور عاماً بعد آخر، ومع حلول اليوم الوطني الـ 89 ، تبرز المنجزات التنموية شاهدةً على النماء حيث تستحوذ المشروعات التعليمية على نصيب وافر كون التعليم أساس بناء الأوطان ونهضتها.

ودأبت القيادة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه -، مروراً بابنائه الملوك - رحمهم الله - وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على دعم التعليم من خلال إنشاء الجامعات والكليات في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وشهدت جامعة نجران في العهد الحالي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، دعماً سخياً مكنها من إنجاز مشاريعها، وتحقيق السبق على مستوى الجامعات الناشئة من خلال نقل جميع الطلاب والطالبات للمدينة الجامعية قبل نحو سبعة أعوام والاستغناء عن المباني المستأجرة.

وتقع المدينة الجامعية على الامتداد الشرقي لمدينة نجران على مساحة قدرها (18) مليون متر مربع, وهي بذلك أكبر المدن الجامعية في المملكة من حيث المساحة، وتضم مجمعاً للطلاب يحتوي على (14) كلية، ومجمعاً للطالبات يحتوي على (14) كلية، بطاقة استيعابية قدرها (45) ألف طالب وطالبة، كما تحوي مبنى للإدارة والعمادات المساندة ومستشفى جامعي ومدينة طبية، ومراكز أبحاث، ومدينة رياضية وترفيهية، وإسكاناً لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، كما تشمل مدينة استثمارية مستقبلية لخدمة الجامعة تحتوي على فنادق ومراكز تجارية ومدارس أهلية وغيرها، كما يجري الآن العمل على إنجاز مشروع المستشفى الجامعي داخل المدينة الجامعية بمساحة تقدر بـ 155 ألف و600 متر مربع بتكلفة إجمالية تبلغ 400 مليون ريال، ومع نهاية اكتمال المشروع ستتضاعف سعته السريرية عما كان عليه، حيث سيحتوي في مرحلته الأولى على 200 سرير، وسيستمر في التوسع حتى تصل سعته إلى 800 سرير بجميع العيادات التخصصية للرجال والنساء.

وتعمل الجامعة حالياً على إنجاز مشروع قاعة المؤتمرات والذي يتكون من مدخلين رئيسيين احدهما لكبار الضيوف والآخر مدخل عام، وكذلك قاعتين للمؤتمرات، قاعة بالبدروم تحتوي على 268 كرسي للرجال ومثلها للنساء بعدد إجمالي 536 كرسي.

كما يتوفر في المبنى القاعة الكبرى ولتي تتكون من ثلاثة مدرجات مدرج للرجال يحتوي على 1538 كرسي جزء منها مخصص لكبار الشخصيات، ومدرجين معلقين مخصصين للنساء أحدهما يحتوي على 468 كرسي والآخر يحتوي على 432 كرسي.

ويحوي المبنى أيضاً مطعماً يحتوي على 180 كرسي مخصص لكبار الضيوف، إضافة إلى تأمين أماكن للترفيه مثل الصالات والكافتيريا والمعارض المفتوحة المخصصة للعامة، ويحتوي المبنى كذلك على 6 سلالم كهربائية، و 4 مصاعد كهربائية .

ويوجد بالمدينة الجامعية أيضاً أكبر محطة تحويل للطاقة الكهربائية في منطقة نجران، ومن كبريات محطات التحويل في المنطقة الجنوبية تعمل بطاقة تحويل "450 ميجا" تم توصيلها إلى المدينة الجامعية عبر شبكة من أبراج الضغط العالي تمتد من محطة شركة الكهرباء في "الكدمي" على سواحل منطقة جازان بطول "230 كم" حتى نجران، إضافة إلى وجود محطات تنقية وتكرير المياه وفق تقنية تعدّ الأحدث في العالم بطاقة استيعابية يومية تبلغ 30 ألف متر مكعب يومياً، مكنت الجامعة من سقيا المسطحات الخضراء في المدينة الجامعية، والتوسع في زيادة تلك المسطحات.

// انتهى //

10:15ت م

0037





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / مدينة نجران الجامعية.. صرح تعليمي متكامل يبرز النهضة التطويرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.