السعودية اليوم / "شرح كتاب التوحيد" محاضرة بتعاوني جنوب حائل



حائل 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل يوم الأحد القادم، محاضرة بعنوان شرح كتاب " التوحيد "، وتستمر خمسة أيام، بعد صلاة المغرب في جامع عامر آل خشيل بحي الوادي.

ويأتي الدرس ضمن برنامج أصول العلم لشهر محرم.

// انتهى //

10:12ت م

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