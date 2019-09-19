السعودية اليوم / تعليم المدينة المنورة "للبنات" يكمل استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني



المدينة المنورة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

ناقشت إدارة نشاط الطالبات بإدارة التعليم بالمدينة المنورة اليوم, استعدادات وتجهيزات الإدارة للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

واستعرض الاجتماع محاور خطة الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 ، حيث تشمل الفعاليات العديد من الأنشطة المنوعة على مستوى إدارة التعليم قصائد شعرية في حبّ الوطن, والكتابة على الحائط الإلكتروني, ورسائل لجنود الوطن, ومقالات في التعبير عن الفخر بالمنجزات الوطنية, إضافة إلى التصاميم والجداريات وتنظيم البطولات

// انتهى //

09:54ت م

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المدينة المنورة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسناقشت إدارة نشاط الطالبات بإدارة التعليم بالمدينة المنورة اليوم, استعدادات وتجهيزات الإدارة للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة.واستعرض الاجتماع محاور خطة الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 ، حيث تشمل الفعاليات العديد من الأنشطة المنوعة على مستوى إدارة التعليم قصائد شعرية في حبّ الوطن, والكتابة على الحائط الإلكتروني, ورسائل لجنود الوطن, ومقالات في التعبير عن الفخر بالمنجزات الوطنية, إضافة إلى التصاميم والجداريات وتنظيم البطولات الرياضية , والأناشيد الوطنية, ومشاهد تمثيلية وعروض مسرحية, وفقرات ثقافية متنوعة, ومشاركة الطالبات في المجالات الفنية والمهنية والثقافية والاجتماعية, ومعرض "وطن الشموخ".// انتهى //09:54ت م0035

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